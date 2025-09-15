Entro il 22 settembre le domande per il nuovo concorso per educatori di asilo nido, graduatorie già entro fine mese

In attesa del bando di concorso più atteso, quello per il concorso scuola Pnrr 3 che dovrebbe arrivare a fine anno (ma le tempistiche delle operazioni preliminari di queste settimane fanno ipotizzare che si possa anticipare la pubblicazione, non necessariamente le prove), ci sono altre possibilità per prendere parte a procedure in ambito scolastico.

La graduatoria per le assunzioni

E’ il caso del nuovo bando pubblicato dal Comune di Verona finalizzato alla selezione pubblica per esami con cui si andrà a costituire una graduatoria di educatori di asilo nido.

L’obiettivo dell’ente è quello di procedere ad assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, nell’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. Il bando di concorso è rivolto a candidati in possesso del profilo professionale di educatore nei servizi per l’infanzia. Una possibilità concreta e già attuale, se si considera che il bando consente l’inserimento in graduatoria già a partire da questo mese: come indicato nel bando, da settembre 2025.

I requisiti

La normativa nazionale e regionale sancisce i requisiti di accesso al concorso per educatori asilo nido 2025, ribaditi anche all’interno del bando di concorso. I requisiti riguardano i titoli di studio specifici richiesti, così come quelli validi per la partecipazione a tutti i concorsi a livello nazionale.

Il concorso sarà strutturato in prove scritte e orali. Serviranno ad accertare le competenze pedagogiche dei candidati, ma anche quelle, psico-educative e normative richieste dal profilo professionale.

La scadenza per le domande

Le prove serviranno a stilare una graduatoria di idonei dalla quale poi il comune attingerà per assunzioni a tempo determinato negli asili nido comunali. C’è tempo per presentare domanda di partecipazione alla procedura fino al prossimo 22 settembre 2025. Dunque ancora una settimana dopodiché sarà chiusa la finestra temporale utile alla presentazione delle candidature per partecipare al concorso per educatori di asilo nido.