I tre motivi per cui docenti in seconda fascia vengono nominati al posto di colleghi in prima con punteggio superiore

Docenti scavalcati dall’algoritmo da colleghi posizionati peggio in graduatoria gps. E’ il ritornello di ogni anno nel corso della procedura di assegnazione delle supplenze mediante procedura informatica, ed è anche il motivo principale per cui non c’è fiducia nel sistema e molti invocano il ritorno alle nomine in presenza.
Le nomine in presenza
Spesso distorcendo la realtà come spesso avviene quando si ricorda qualcosa riferito al passato: si rimuovono gli aspetti negativi e sci si focalizza solo su quelli positivi. In questo caso, un inevitabile sensazione di maggiore controllo dato dalla possibilità di essere “presente” alla fase di assegnazione delle nomine e di poter interloquire fisicamente con qualcuno.
Cosa che naturalmente viene meno con l’algoritmo, a meno che non si provi a interfacciarsi con l’ufficio scolastico. Ma anche le nomine in presenza erano caratterizzate da problematiche, presunte ingiustizie e soprattutto tempistiche lunghe, sicuramente più che con l’informatizzazione delle nomine.
Oltre alla situazione pe cui un docenti viene scavalcato da un collega peggio posizionato in graduatoria, ce n’è una ancora più “eclatante” pe chi la subisce, anche se più rara: ovvero la possibilità che un docente in seconda fascia venga nominato al posto di un collega in prima fascia con punteggio superiore.
I tre motivi per cui si può essere superati nelle nomine
Situazione che naturalmente viene accettata con ancora più difficoltà. Ma può succedere? E soprattutto da cosa può dipendere? In effetti può succedere, e in due casi su tre non c’è nulla da fare. Essere scavalcati da un collega non solo con punteggio inferiore, ma addirittura di fascia inferiore, può dipendere principalmente da te motivi:
Il primo motivo può essere che i posti si sono esauriti per le preferenze espresse dal docente in prima fascia. Il secondo motivo può dipendere dal diritto di precedenza, come la Legge 104, in favore di un collega con punteggio e di fascia inferiore. In questi primi due casi, non si può fare nulla. Infine, può dipendere da errori tecnici o discrepanze nella compilazione della domanda. E’ questo l’unico caso in cui conviene segnalare la circostanze per, eventualmente, ottenere una rettifica.