Aggiornamento graduatorie terza fascia Ata: le date di pubblicazione dopo le verifiche in corso

La questione delle certificazioni non riconosciute o da acquisire non riguarda solo i docenti, con le graduatorie Gps che in questi giorni sono soggette a verifiche per la vicenda Clil. Gli aggiornamenti riguardano anche le graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2024/27. Nei giorni dei primi bollettini per le assegnazioni delle supplenze ai docenti precari, gli uffici scolastici sono alle prese anche con l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata per il triennio in corso.

Le verifiche del ministero

Le verifiche sono state richieste dal Ministero dell’istruzione e del merito a inizio dello scorso mese di maggio. In virtù di queste verifiche si, procede alla correzione delle posizioni inserite con riserva, in virtù dell’accertamento del possesso o meno della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). Ricordiamo che la Ciad è diventata requisito d’accesso richiesto a tutti i profili. Fa eccezione il profilo di collaboratore scolastico.

Con queste operazioni di aggiornamento, gli uffici scolastici provvedono all’inserimento in graduatoria a pieno titolo dei candidati che hanno acquisito una CIAD regolare entro il 30 aprile 2025. Si provvede inoltre a conservare il posizionamento in graduatoria, senza riserva, di chi è già in possesso di certificazione valida.

La riformulazione delle graduatorie

Vengono invece cancellati coloro i quali risultano privi di una CIAD riconosciuta alla data indicata. La validità della certificazione dipende dal possesso del riferimento al Framework DigComp 2.2, dal marchio dell’organismo di certificazione accreditato e logo Accredia completo del numero di accreditamento.

Tutti i candidati privi del certificato valido, riceveranno l’avviso di esclusione tramite comunicazione e-mail. Poi scatta la cancellazione dalla graduatoria.

In questi giorni si sta procedendo alla riformulazione delle graduatorie, che serviranno poi alle convocazioni per le supplenze del personale ATA. Sarà così possibile provvedere alla sostituzione del personale assente e per coprire i posti rimasti vacanti dopo l’esaurimento delle graduatorie di prima e seconda fascia. Qui potete controllare le tempistiche previste per la nuova pubblicazione.