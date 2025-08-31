Le novità dello stipendio di settembre per docenti e Ata: in attesa dell’aumento di 140 euro con il rinnovo di contratto

E’ già disponibile nell’area riservata Noipa il cedolino relativo allo stipendio del mese di settembre 2025, in anticipo come spesso accade rispetto all’inizio dell’effettivo mese di riferimento. Il personale scolastico avente diritto può già consultare l’importo accedendo alla propria area riservata sul sito ufficiale o tramite app per i pagamenti riservati alla pubblica amministrazione.

Le tempistiche di pagamento

Gli importi sono visibili per i docenti e il personale ATA già di ruolo. Discorso diverso per il personale che domani, lunedì 1° settembre, prenderà servizio con incarico a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo.

Stesso discorso che vale anche per i docenti precari già nominati da GaE e GPS. Questa categoria di cocenti e personale Ata non troveranno già l’importo visibile nell’area riservata. L’attesa durerà ancora qualche settimana, probabilmente fino a fine settembre. Il tempo necessario per perfezionare le pratiche. L’obiettivo è fare in modo che si riesca a completare tutte le procedura in modo da garantire tempistiche tali che consentano di garantire il pagamento regolare.

Il rinnovo del contratto

Quali novità conterrà il cedolino e lo stipendio di settembre? Ci sarà ancora il taglio del cuneo fiscale e l’indennità di vacanza contrattuale raddoppiata (da luglio) che garantiranno importo più alti in attesa del rinnovo di contratto scuola (nuovo incontro a inizio settembre all’Aran per ufficializzare i 140 euro medi di aumento).

Per il resto poche sorprese, in attesa di capire se in questo stipendio verranno inseriti il pagamento degli Esami di Stato (da parte di chi non ha percepito la somma nel mese di agosto) e il pagamento delle attività aggiuntive svolte nell’anno scolastico 2024/25. Questa secondo importo potrebbe essere inserito in un pagamento con emissione speciale a parte.

Il dettaglio dei pagamenti

L’importo è già visibile nell’area riservata di NoiPA. Per vedere il dettaglio delle voci bisognerà aspettare il 16-17 settembre quando il cedolino sarà visibile con i dettagli dei pagamenti. Il pagamento arriverà sul conto martedì 23 settembre.