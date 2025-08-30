Conferme sostegno, disponibilità acquisite dopo il 31 agosto non saranno prese in considerazione

Ancora poche ore per le conferme sul sostegno, come sancito dal dm n. 32 del 26 febbraio 2025. Sabato di grande lavoro per gli uffici scolastici provinciali che devono rispettare le scadenze, e non è detto che alcuni siano costretti a straordinari anche di domenica, per sfruttare l’ultimo giorno del mese e l’ultimo giorno utile indicato dal ministero.

Le scadenze tassative

Quest’anno l’assegnazione delle supplenze al personale docente da gaE e GPS prevede una data di scadenza tassativa, subito prima della presa di servizio prevista il primo settembre. Lo sancisce il decreto sulla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, in maniera improrogabile:

“Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura disciplinata dal presente articolo.

I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge per l’anno scolastico 2025/2026, anche con riferimento alla procedura di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza.”

Mail di nomina ma nulla sul sito ufficiale

Ma la situazione attuale qual è? Anche oggi nuove pubblicazioni, con la comunicazione del bollettino n. 1, quello successivo a quello di conferma su posto sostegno. Bollettini che vengono pubblicati anche oggi.

In altri casi come, segnala Orizzonte Scuola, ci sono docenti che segnalano che sul sito ufficiale non è stato ancora pubblicato il bollettino, ma che stanno arrivando già le mail di nomina. Anche chi riceve la nomina nel weekend dovrà prendere servizio lunedì 1° settembre.