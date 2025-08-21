Su Istanze Online in corso le domande per le immissioni in ruolo Ata 2025, 9524 posti disponibili

A pochi giorni dall’inizio delle lezioni, prosegue la procedura di immissione in ruolo per il personale Ata, con la pubblicazione che prosegue sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali degli avvisi utili a prendere nota dei turni di convocazione e i posti disponibili.

Le pubblicazioni sui siti degli Ambiti territoriali provinciali

Sono giorni decisivi per la procedura di immissione in ruolo del personale ATA in vista dell’anno scolastico 2025/26 che sta per iniziare. Per conoscere le date precise dell’apertura dei turni bisogna fare riferimento alle comunicazioni ufficiali che vengono pubblicate (la gran parte sono già disponibili le ultime sono in aggiornamento) sui siti ufficiali degli Ambiti Territoriali Provinciali.

Non è l’unica canale cui si fa ricorso, dal momento che la normativa prevede anche che il diretto interessato riceva un avviso e-mail inviato dal sistema informatico. Ma questo secondo metodo non è affidabile al 100%, con il rischio di mancata ricezione o di mancata lettura da parte del diretto interessato con mail che finisce nello spam. Per questo, la cosa migliore è fare riferimento alle comunicazioni ufficiali sui siti di riferimento.

Le assunzioni previste

La procedura è finalizzata ad assumere 9.524 unità, divise tra

6.766 collaboratori scolastici, di cui 48 provenienti dal bacino ex LSU;

2.071 assistenti amministrativi;

657 assistenti tecnici;

12 operatori dei servizi agrari;

7 cuochi;

6 guardarobieri;

5 infermieri.

Assegnazione sede d’ufficio e rinuncia

La presentazione delle domande è riservata ai candidati che vengono convocati essendosi posizionati utilmente nelle graduatorie ATA 24 mesi. La presentazione della domanda su Polis Istanze online deve avvenire rispettando le tempistiche indicate dai turni di convocazione.

Come avviene per la mini call veloce in questi giorni per i docenti, è prevista l’assegnazione d’ufficio per chi non inoltra la domanda nei tempi previsti. Chi rinuncia esplicitamente alla nomina, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa.