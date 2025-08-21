L’elenco di tutti i docenti assunti con Mini Call veloce, Sardegna e Lombardia hanno già assegnato le sedi

Sono disponibili gli elenchi dei docenti assunti mediante mini call veloce. Gli Uffici Scolastici regionali stanno pubblicando gli esiti delle domande presentate entro il 19 agosto e che consentiranno adesso di procedere con la scelta delle sedi nei prossimi giorni. La mini call veloce, così come lo scorrimento della prima fascia gps sostegno, sono al passo d’addio non avendo ricevuto la proroga anche per il 2026 (in particolare lo scorrimento Gps, cui la mini call veloce è strettamente connessa, operando sui posti residui).

I posti da assegnare

Nonostante la carenza di posti per alcune tipologie di posto, in alcuni casi praticamente azzerate, saranno oltre 7.000 i docenti che otterranno gli altrettanti posti disponibili, di cui più di 6.000 per la primaria.

Una volta verificato il proprio nominativo in graduatoria, bisogna restare all’erta per l’avvio della fase 2, in modo da essere subito disponibili per la scelta della scuola. La scelta della sede sarà assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Potranno beneficiare di questa precedenza i docenti che nella compilazione della domanda hanno allegato la documentazione che attesta il possesso dei requisiti.

In Lombardia e Sardegna è già disponibile l’elenco delle sedi assegnate. Attenzione alle scadenze, perché vige in base alla normativa attuale l’obbligo di accettazione della nomina entro 5 giorni. Lo sancisce ll’art. 2 comma 2 i docenti nominati hanno 5 giorni di tempo per comunicare esplicitamente l’accettazione della sede.

Le sanzioni in caso di rinuncia

Chi non comunica nulla rinuncia alla nomina. La sanzione prevista in questo caso è il non poter partecipare a nessuna delle procedure per le supplenze per l’a.s. 2025/26: dunque nè algoritmo gps, nè graduatorie di istituto nè interpelli, che ormai hanno preso il posto delle domande di messa a disposizione.

La procedura di assegnazione supplenze mediante algoritmo prende il via sabato 23, almeno sulla carta: è infatti questa la prima data utile, ma non è detto che si cominci sabato stesso. In ogni caso prima bisognerà avviare la simulazione delle nomine per verificare il diritto alla nomina dei docenti destinatari di supplenza sul sostegno.

L’elenco dei docenti nominati