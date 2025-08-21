Fase zero, se nella simulazione il docente è tra i nominati anche su posto comune o grado diverso potrà essere confermato su sostegno

Dal 23 agosto, archiviate tutte le altre procedure di agosto (ultima in ordine di tempo quella inerente le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il personale docente a tempo indeterminato) potrà prendere il via la fase riservata all’algoritmo che quest’anno sarà preceduta da quella dedicata alla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Sono questi docenti che a maggio hanno ricevuto richiesta di continuità da parte delle famiglie, e che dopo le verifiche del dirigente scolastico e del Glo, hanno dato una prima disponibilità di massima, non vincolante, ad accettare il posto anche per l’anno prossimo.

Il bollettino zero

A quel punto, compilando la sezione apposita nella domanda per le 150 preferenze (questa sì, vincolante) sono diventati a tutti gli effetti nominabili per la conferma. Ma che lo siano davvero, verrà verificato con il bollettino zero, che non verrà pubblicato ma servirà solo agli uffici scolastici per appurare che abbiano diritto alla nomina.

E’ questa l’unica fase in cui un docente con un punteggio inferiore potrebbe scavalcare un docente con punteggio superiore non destinatario di conferma.

Il 23 come detto è la prima data utile, ma non è detto che gli uffici scolastici procedano subito, anche perché cade di sabato. Possibile che venga tutto rimandato a lunedì 25, ma non ci sono certezze. L’unica garanzia è che la fase zero riservata ai docenti di sostegno deve concludersi entro fine agosto, per poi lasciare spazio alla fase normale di assegnazione supplenze gps.

La simulazione dell’Ufficio territoriale

Prima di partire con le nomine, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare eventuali cambiamenti rispetto a quanto a conoscenza degli uffici scolastici, come l’eventuale trasferimento dell’alunno richiedente continuità.

La fase zero servirà all’Ufficio Scolastico Territoriale per effettuare una simulazione dell’assegnazione delle supplenze in base alle 150 preferenze espresse dai docenti.

Se la simulazione restituirà il risultato che il docente rientra tra i nominati, anche su posto comune o su grado diverso, potrà essere confermato sul posto di sostegno dell’anno scorso. Questo porterà l’Ufficio a rimuovere temporaneamente il posto assegnato in fase zero e confermare il docente sul posto di sostegno. A quel punto sarà di nuovo disponibile il posto inizialmente assegnato nella simulazione.