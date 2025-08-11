Turno zero irripetibile e nominativo, alto rischio di false assegnazioni se non verranno ritirate le candidature dei docenti già nominati

Al contrario di tutti gli altri bollettini che verranno pubblicati con l’avvio della fase “standard” dell’algoritmo per le supplenze, il turno zero sarà irripetibile e nominativo, il che significa che se dovesse essere falsato dalla presenza di docenti già nominati in ruolo e per questo non più disponibili a ottenere supplenze in vista del prossimo anno scolastico, le false assegnazioni causerebbero problemi ancora più consistenti.

La fase zero sul sostegno

Per questo in questi giorni che precedono l’avvio dell’algoritmo con la fase zero riservata alla conferma dei docenti di sostegno, novità di quest’anno attesa tra scetticismo e preoccupazioni, molti uffici scolastici stanno intensificando le comunicazioni nei confronti dei docenti che hanno già ottenuto una nomina a ritirare le propria istanza.

Una prassi che vale ogni anno in vista dell’algoritmo, ma che quest’anno diventa ancora più importanti in virtù dell’introduzione della conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia che include appunto la fase zero irripetibile.

I docenti esclusi

La disponibilità dei docenti su continuità didattica su posto di sostegno, verrà verificata a partire dal 23 agosto dagli Uffici Scolastici mediante il “turno zero”, che non sarà reso pubblico ma avrà soltanto funzione interna. La fase zero partirà solo dopo la fine della mini call veloce (21 agosto) e delle assegnazioni provvisorie (22 agosto).

Questa fase non riguarda solo uffici scolastici e docenti interessati, ma anche i Dirigenti Scolastici che dovranno provvedere a segnalare qualsiasi variazione sopravvenuta rispetto a quanto finora a conoscenza dell’ufficio Scolastico. Un caso tipico riguarda il trasferimento dell’alunno, che farebbe venire meno la conferma del docente sullo stesso posto.

Le false assegnazioni

Non parteciperanno a questa fase i docenti già assunti in ruolo con nomina a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo da GaE, GM concorsi, GPS provinciale o mini call veloce. Sono docenti che non possono accettare supplenze ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 e che quindi verranno esclusi dalle supplenze. Sarebbe opportuno che ritirassero la propria istanza per evitare graduatorie falsate.