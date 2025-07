Conferma sostegno: non è necessario inserire la scuola della continuità nelle 150 preferenze, ma è consigliato

I docenti interessati dalla conferma sul posto di sostegno dello scorso anno su richiesta della famiglia dello studente, sono impegnati in questi giorni con l’invio della domanda per le 150 preferenze su Istanze Online all’interno della quale hanno trovato una sezione apposita riservata alla loro particolare condizione.

Le scuole da inserire nell’istanza

Per ottenere la cattedra dello scorso anno, è necessario procedere con la compilazione dell’istanza riservata a chi vuole partecipare all’assegnazione degli incarichi da gps. Una domanda che non va fatta, per il resto, con superficialità, perché la conferma della cattedra dello scorso anno è tutt’altro che scontata. Come ci si deve comportare quindi per chi dà il via libera alla conferma sul posto di sostegno, per quel che riguarda il tipo di preferenze da inserire?

Non esiste l’obbligo di inserire anche quella scuola tra le 150 preferenze, ma è sicuramente una cosa che va presa in considerazione. Vediamo perché. Dal punto di vista della conferma del posto di sostegno, non esiste obbligo di inserire quella scuola tra le 150 preferenze. Per l’assegnazione basta infatti la compilazione della sezione apposita. Non è necessario quindi nemmeno inserirla come prima preferenza.

Perchè conviene inserirla

Ma proprio perché la conferma sul sostegno su quel posto è tutt’altro che scontata, è conveniente inserire quella scuola. Perché si presuppone che abbia il gradimento del docente anche nel caso di mancata conferma, e quindi in caso di mancata disponibilità nel bollettino zero che verrà emanato entro fine agosto, ci si potrò giocare ulteriori possibilità con i bollettini normali dal primo in poi.

Conviene quindi, ma non è obbligatorio, inserirla tra le preferenze. L’unico obbligo per chi chiede la conferma su sostegno è quella di compilare la domanda di supplenza esprimendo le max 150 preferenze.