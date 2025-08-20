Graduatorie sostegno, la mancanza di distinzione tra prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo sta generando molta incertezza

La graduatoria dei docenti destinatari di sede sul sostegno in base alla procedura di Mini Call veloce passata alla fase 2, non distingue tra vincitori appartenenti alla prima fascia GPS e quelli appartenenti all’elenco aggiuntivo. Una questione che sta generando confusione tra i candidati che stanno consultando i risultati e si apprestano a selezionare le sedi per l’assegnazione e scongiurare la nomina d’ufficio.

Domani si conclude la Fase 2

Entro domani la procedura relativa alla Fase 2 per la scelta della scuola dovrà necessariamente concludersi, perché incombono altri passaggi fondamentali di questo agosto come sempre contraddistinto da immissioni in ruolo e assegnazione delle supplenze Gps. Proprio in questo ambito, è atteso per sabato 23 l’avvio dell’algoritmo Gps, partendo dal bollettino zero riservato ai docenti destinatari di conferma sul sostegno.

Fase zero che produrrà un bollettino che non verrà pubblicato, ma che avrà funzione interna per appurare il diritto alla nomina dei docenti con continuità.

Ci sono in ogni caso i 5 giorni di tempo riservati ai docenti destinatari di nomina per formalizzare l’accettazione o la rinuncia. Ricordiamo che la rinuncia comporta l’esclusione dalla partecipazione alle supplenze Gps, graduatorie di istituto e interpelli.

Le graduatorie composta dal sistema informatizzato

Secondo Orizzonte Scuola, il modo in cui si stanno formando le graduatorie starebbe generando dubbi tra i diretti interessati, non essendoci una distinzione chiara tra provenienza tra prima fascia o elenco aggiuntivo GPS. Nelle graduatoria ci sarebbe infatti solo il punteggio.

In base alla normativa, il sistema informativo sancisce la costituzione dell’elenco, in base ai dati estrapolati nella GPS di partenza. Una situazione che sta generando dubbi e sensazione di poca trasparenza in chi, diretto interessato coinvolto nell’assegnazione dei posti, sta visionando in queste ore le graduatorie.