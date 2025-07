Differenza tra scelta puntuale e sintetica: la scelta migliore in base alla proprie spefiche esigenze

Preferenze puntuali o sintetiche? E’ uno dei grandi dilemmi che si presentano al cospetto dei docenti che ogni anno sono impegnati nella presentazione della domanda per le max 150 preferenze. L’obiettivo è come sempre quello di ottenere il miglior risultato possibile, compatibilmente con la volontà di ottenere una cattedra gradita e non un incarico cui si debba poi essere costretti a rinunciare.

Gli elementi da considerare

Il fatto stesso che il sistema indichi la doppio possibilità di indicare una scelta sintetica o puntuale dimostra che non c’è una scelta peggiore o migliore a prescindere. Dipende dai singoli casi, dalla propria situazione e dalle proprie necessità. E allora l’unico modo per fare la scelta migliore possibile è quella di capire a fondo la differenza di risultato che comporta una scelta oppure l’altra, in modo da adeguarla alla propria situazione personale e professionale.

In caso di scelta sintetica, con l’inserimento in domanda di una singola preferenza, si f riferimento a più scuole tutte insieme. Sono scuole che spesso appartengono allo stesso comune, ma anche allo stesso distretto. Chi sceglie come preferenza ul proprio Comune, starà selezionando allo stesso tempo tutte le scuole dello stesso Comune.

Chi sceglie il proprio Comune di appartenenza (ma non necessariamente, può essere un comune qualsiasi) in caso di inserimento in quello stesso Comune nelle GPS, farà una scelta sintetica che avrà effetto a cascata su tutte le scuole di quel Comune.

La preferenza puntuale

Scuole coinvolte limitatamente alla scelta della classe di concorso indicata prioritariamente. Quando si procede con una scelta sintetica, può essere riferita a comune, intero distretto che riunisce e coinvolge più comuni della stessa provincia. Ma può essere anche una scelta che fa riferimento all’intera provincia. In questo caso coinvolge le scuole facenti parte di tutti i distretti della provincia.

C’è poi la possibilità di fare una scelta con preferenza puntuale. In questo caso, si fa riferimento a una singola scuola. Si tratta in questo caso di una preferenza specifica che fa riferimento a una specifica istituzione scolastica. In questo caso, si vanano a includere tutti i plessi e sezioni associate di quell’Istituto. Chi fa questa scelta deve considerare l’accorpamento recente di alcune scuole anche tra comuni diversi. Il risultato finale è che la scelta puntuale di una scuola che ha plessi in più comuni implica che l’aspirante potrà essere utilizzato in qualsiasi plesso della scuola e anche in più plessi.