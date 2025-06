Domanda 150 scuole 2025: scelta Gps probabile tra 22 luglio e 7 agosto, ma prima bisogna ripulire le graduatorie

Di qui a un mese si entrerà nel vivo dell’aggiornamento delle graduatorie Gps con la ripubblicazione delle GAE e GPS, propedeutica alla scelta delle 150 preferenze per immissioni in ruolo e supplenze annuali.

L’inserimento in ruolo di molti candidati

Se prima non si procede con la ripulitura delle graduatorie, non si può andare avanti. Anche se siamo nell’anno intermedio di vigenza delle gps, il cui aggiornamento è biennale e non è previsto quest’anno, è una fase molto importante perché dalle GAE l’anno scorso si sono inseriti in ruolo molti candidati, stessa circostanza delle GPS sul sostegno.

La ripulitura consiste nell’eliminazione dalle graduatorie di chi è entrato in ruolo dalle stesse graduatorie e ha anche superato l’anno di prova. A questo si aggiungono le procedure relative agli elenchi aggiuntivi con inserimento in coda ed esclusione dalla seconda fascia GPS e inserimento in elenco aggiuntivo alla prima fascia.

Una volta completate queste procedure, si passerà alla scelta delle 150 preferenze. Fondamentale in questa fase il lavoro dell’ambito territoriale di appartenenza che deve controllare gli elenchi aggiuntivi, le GAE, le GPS, e gli scioglimenti delle riserve.

Le domande per le 150 preferenze

Dopo il 3 di luglio, si definirà la ripulitura delle GAE e delle GPS, operazione fondamentale per l’avvio del sistema utile alla scelta delle 150 preferenze. Non c’è ancora una data per queste operazioni che però presumibilmente si svolgeranno tra la fine di luglio ed agosto.

Non è da escludere che la finestra temporale si possa chiudere proprio nella prima settimana di agosto, iniziando a fine luglio. Questo perché prima bisogna concludere le altre operazioni, in modo da consentire anche a chi appartiene agli elenchi aggiuntivi, di partecipare alla compilazione delle 150 preferenze anche per le immissioni in ruolo da GPS elenco aggiuntivo.

Le date più probabili

Le date più probabili, al momento, vanno dal 22 di luglio al 7 di agosto, periodo in cui sarà aperta la scelta delle 150 preferenze, sempre ripulitura delle GAE e ripulitura delle GPS permettendo.

La scelta delle 150 preferenze fa riferimento sia alle graduatorie ad esaurimento provinciali e di tutti i docenti di tutti gli ordini di istruzione e i gradi di istruzione, sia alle GAE, sia alle GPS.