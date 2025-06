Domanda per le max 150 preferenze: esclusi i docenti fino all’aggiornamento Gps 2026 se hanno abbandonato una supplenza nell’anno scolastico in corso

Non tutti potranno partecipare alla presentazione delle prossime domande per la scelta delle max 150 preferenze utili a ottenere un incarico di supplenza tramite algoritmo da fine agosto in poi. La normativa sugli incarichi a tempo determinato è infatti abbastanza rigida, e chi è incorso in determinate sanzioni rischia di rimanere fuori per quest’anno, dal momento che ci troviamo a metà strada del biennio di vigenza delle graduatorie aggiornate nel 2024 e che varranno fino al 2026.

Domande da metà luglio?

La prossima procedura di scelta delle max 150 preferenze, collocata probabilmente nella seconda metà di luglio con finestra temporale che il ministero comunicherà ufficialmente nelle prossime ore, consentirà di ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 tramite procedura informatizzata. Per l’assegnazione degli incarichi si attinge da GaE e GPS.

La domanda per le max 150 preferenze consente di selezionare tipologia di contratto desiderata (30/06 e/o 31/08), caratteristica della cattedra (intera e/o spezzone con completamento o meno), e classi di concorso/tipologie.

Sanzione e abbandono

Chi è incorso in sanzioni per rinuncia e abbandono non è soggetto allo stesso tipo di conseguenza in ottica partecipazione alla prossima procedura termite algoritmo. Infatti chi ha rinunciato all’incarico viene sanzionato solo per l’anno scolastico di riferimento, quindi quello appena concluso. Nessuna conseguenza sull’assegnazione degli incarichi da GaE e GPS al 30/06 o al 31/08 per il 25/26. Diversa la situazione per chi ha abbandonato una supplenza, dal momento che in questo caso le sanzioni investono l’intero biennio di vigenza della graduatorie.

Niente partecipazione alla procedura fino al 2026

Dunque chi ha abbandonato il servizio nel 2corso dell’anno scolastico appena terminato, dovrà restare fermo anche l’anno prossimo. L’accettazione di una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025, l’aver preso servizio per poi abbandonarlo comporta dunque l’impossibilità di presentare la domanda per le max 150 preferenze per il 2025/26. La sanzione infatti terminerà il suo effetto solo con l’aggiornamento delle prossime graduatorie Gps previsto per il 2026.