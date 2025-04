Bando per lavorare nelle mense scolastiche 2025: nuovi posti disponibili, come candidarsi

Nuove assunzioni in ambito scolastico a Roma per addetti alla mensa scolastica. La disponibilità di posti è per la precisione nel 12° Municipio, e si riferisce alle aree di Monteverde, Gianicolense, Via della Pisana e Massimina. Le assunzioni consentiranno di trovare occupazione negli istituti scolastici. Il personale selezionato firmerà contratti part-time a tempo determinato.

Le mansioni

Il lavoro di addetto alla mensa scolastica comporta compiti come distribuzione dei pasti agli studenti, pulizia della sala, sgombero della stessa.

Il lavoro richiede impegno dalle 09:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì. In tutto si verrà impiegati per un totale di 15 ore settimanali.

Sono richiesti i seguenti requisiti: mobilità, disponibilità a spostarsi all’interno del Municipio XII. Per quel che riguarda i titoli, è necessario essere in possesso dell’attestato per alimentaristi valido. Il personale selezionato dovrà avere autonomia negli spostamenti e capacità di raggiungere il luogo di lavoro in modo autonomo.

Come candidarsi

Per quel che riguarda i requisiti soggettivi, è apprezzata la predisposizione al lavoro di squadra, velocità nello svolgere le attività richieste, capacità nel gestire con calma momenti di intensa attività.

Non ci sono prove pratiche da superare, dunque la valutazione di questi requisiti oggettivi e soggettivi farà la differenza per ottenere l’incarico.

Per candidarsi, bisogna presentare domanda mediante i canali ufficiali indicati dall’ente responsabile. Richiesti in allegato documenti come curriculum vitae aggiornato, copia dell’attestato per alimentaristi, eventuale documentazione attestante esperienze pregresse nel settore della ristorazione scolastica.