Presa servizio docenti: la firma del contratto dovrà avvenire prima per gestire meglio le rinunce e consentire un avvio di anno scolastico più ordinato

Il recente decreto scuola introduce una significativa innovazione: l’anticipazione della sottoscrizione del contratto di lavoro a prima della presa di servizio. Un provvedimento finalizzato a migliorare l’efficienza organizzativa, consentendo una programmazione più accurata, una rapida gestione delle eventuali rinunce e un avvio dell’anno scolastico più ordinato.

La sottoscrizione dei contratti

Già nell’anno scolastico 2024/2025, il Ministero dell’Istruzione aveva emanato la nota n. 130813 del 28 agosto 2024, in cui si stabiliva che i contratti stipulati entro il 31 agosto avrebbero avuto decorrenza dal 1° settembre, anche se tale data cadeva di domenica. Questo per garantire che la coincidenza con un giorno festivo non influisse sulle posizioni giuridiche, previdenziali e assistenziali del personale.

Inoltre, per semplificare e digitalizzare il processo di sottoscrizione dei contratti, è stata introdotta la piattaforma ministeriale di firma elettronica avanzata (FEA) denominata “Sigillo”. Questa piattaforma permette alle segreterie scolastiche di predisporre i contratti in formato digitale e ai docenti di firmarli da remoto, utilizzando SPID o CIE, senza la necessità di recarsi fisicamente presso la scuola di titolarità.

La firma digitale

L’anticipazione della firma del contratto, unita all’uso della firma digitale, rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficiente delle risorse umane nel settore scolastico, assicurando una maggiore flessibilità e tempestività nelle procedure di assunzione.