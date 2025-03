Organico docenti 2025: confermato il taglio di 5660 insegnanti, 10293 i pensionamenti

Non ci sono novità purtroppo in merito al contingente degli organici docenti 2025-26. Diciamo purtroppo perché la conferma riguarda il già preventivato taglio di 5660 posti. Taglio che viene confermato, mentre si sperava potesse esserci una riduzione della contrazione. Invece saranno 10293 i pensionamenti.

Conferma delle previsioni di bilancio

I numeri sono stati confermati nell’ambito dell’informativa sindacale sugli organici docenti in vista del prossimo anno scolastico (2025-2026). La contrazione di organico non è stata una sorpresa per i sindacati, che si sono visti confermare i dati presentati dal ministero in occasione della discussione della Legge di Bilancio 2025.

La scuola italiana dunque nell’anno scolastico 2025/2026 dovrà fare a meno di oltre 5mila insegnanti rispetto all’anno scolastico in corso. Per la precisione, la riduzione di organico sarà di 5660 unità.

Il testo della manovra

Ha trovato conferma nel corso dell’informativa sindacale quanto previsto nella manovra approvata a fine dicembre 2024: “A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono corrispondentemente ridotte”.