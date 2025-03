Operatore scolastico 2025: 17620 posti disponibili, chi può accedere al ruolo e come

Arriva la conferma ufficiale che dal prossimo anno verrà introdotta nelle scuole la nuova figura dell’operatore scolastico, atteso già da quest’anno ma poi messo in stand by dal ministero. Debutterà invece nelle scuole, figura simile a quella del collaboratore scolastico ma con alcune mansioni in più, che giustificano anche una retribuzione leggermente più alta.

I posti disponibili

La conferma è arrivata al termine della riunione tra Sindacati e Ministero sugli organici ATA 2025/26. L’anno prossimo potrà diventare operatore scolastico anche il personale ata che chi si è inserito nelle graduatorie di terza fascia nel 2024, in ottica progressioni verticali.

La figura dell’operatore scolastico verrà introdotta a partire dal prossimo anno scolastico con la mobilità verticale, e saranno disponibili 17.620 per un costo complessivo di circa 25 milioni di euro.

I requisiti

Per diventare operatore scolastico mediante la progressione di area da collaboratori a operatori, bisogna essere collaboratori scolastici in possesso dei seguenti requisiti:

attestato di qualifica professionale richiesto per l’accesso dall’esterno e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area dei collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

oppure

diploma di scuola secondaria di primo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell’area dei collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.