Nuovo concorso per docenti ed educatori 2025: domande entro il 27 marzo, formazione di due graduatorie per assunzione a tempo indeterminato

Nei giorni in cui si tengono le prove scritte del concorso Pnrr2 e si concludono gli orali del Pnrr1, ci sono anche altre opportunità per diventare docenti tramite concorsi a livello comunale. E’ il caso del nuovo bando di concorso indetto proprio in queste ore dal Comune di Venezia, che ha indetto un concorso per docenti ed educatori.

Il bando

Il concorso servirà a costituire due graduatorie composte da personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia e di personale docente delle scuole dell’infanzia.

Le domande possono essere presentare entro il 27 marzo 2025.

I profili professionali ricercati sono personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia (asilo nido) e personale docente delle scuole dell’infanzia.

Il contratto da firmare sarà per l’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, e consentirà di ottenere uno stipendio tabellare annuo di € 23.212,35.

Nell’ambito del contratto si ha diritto a tredicesima mensilità, indennità di comparto e altri assegni.

Oltre ai requisiti base bisogna disporre di titolo di studio richiesto per il ruolo da ricoprire, a seconda che si concorra per la graduatoria di educatori asilo nido o per la graduatoria docenti scuola dell’infanzia.

Le prove

Il concorso prevede valutazione dei titoli e svolgimento delle prove d’esame inserite nel bando. Potrebbe essere necessario provvedere a una prova scritta preselettiva in presenza, ma solo se le domande pervenute saranno superiori a 250 per graduatoria. Altrimenti si provvederà direttamente a sostenere la prova orale in presenza.

Il bando prevede che la prova orale sarà condotta secondo uno stile “informale”, non coincidente con il classico schema della domanda tecnica – risposta specialistica.

Ci sarà poi un colloquio basato su esame del curriculum vitae del candidato finalizzato alla raccolta di elementi utili alla conduzione personalizzata del colloquio, discussione e analisi di uno o più casi riferiti a una situazione lavorativa di competenza dei profili messi a selezione.

L’esame orale sarà anche l’occasione per verificare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese.

Per partecipare al concorso bisogna presentare domanda entro le ore 12.00 del 27 marzo 2025, facendo riferimento alla modalità telematica predisposta sul Portale inPA.