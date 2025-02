Concorso educatore asilo nido 2025: domande entro il 27 marzo, contratti a tempo indeterminato

Nuovo concorso in arrivo per educatori di asili nido comunali. Lo ha organizzato il Comune di Teramo, alla ricerca di tre nuovi dipendenti da assumere con contratto a tempo indeterminato di “Specialista Educativo” – con inquadramento nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 27 marzo 2025.

Oltre ai requisiti base per accedere ai concorsi, è necessario essere in possesso di uno di questi titoli di studio:

se conseguiti successivamente all’anno accademico 2018/2019:

– Laurea della classe L-19 “Scienze dell’educazione e della formazione” (DM 270/2004) ad indirizzo specifico per educatori nei servizi per l’infanzia;

– Laurea quinquennale a ciclo unico della classe LM-85 bis “Scienze della Formazione Primaria” integrata dal corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

se conseguiti entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019 (luglio 2020):

– Laurea della classe L-19 “Scienze dell’educazione e della formazione” (DM 270/2004) in assenza di indirizzo specifico;

– Laurea della classe 18 “Scienze dell’educazione e della formazione” (DM 509/1999);

– Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento in “Pedagogia”;

– Laurea Specialistica della classe 87/S “Scienze Pedagogiche”;

– Laurea Magistrale della classe LM85 “Scienze Pedagogiche”;

– Laurea Magistrale a Ciclo Unico della classe LM-85 bis in “Scienze della formazione primaria” pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

Prevista una prova preselettiva, ma solo nel caso in cui dovessero pervenire all’organizzazione più di 100 domande. altrimenti si procederà direttamente con valutazione dei titoli e svolgimento di 3 prove d’esame: due prove scritte (redazione di un elaborato di carattere teorico e uno di carattere teorico – pratico) e una prova orale.

Per candidarsi bisogna fare riferimento, entro il 27 marzo 2025, al Portale inPA autenticandosi tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.