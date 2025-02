Riconoscimento anno 2013 docenti: va considerato ai fini della progressione e della ricostruzione di carriera

Il riconoscimento dell’anno 2013 va considerato per intero ai fini giuridici. Arriva un’altra sentenza a confermare l’orientamento degli ultimi tempi, fondamentale in ottica progressione di carriera e ricostruzione di carriera. L’ultima conferma, in ordine di tempo, arriva dal Tribunale di Cuneo.

Il Tribunale, nella sentenza dello scorso 21 febbraio, “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l’anno 2013; condanna la parte resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell’anno 2013, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre agli interessi al tasso legale e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria; condanna inoltre la parte resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa”.

Una sentenza che va contro l’art.9 DL 78/10 conv. in L. 122/10 in base al quale era stato disposto il blocco delle progressioni economiche per l’anno 2013. Una decisione che aveva impattato sulle ricostruzioni della carriera del personale scolastico. Per questo, da allora, l’anno 2013 non conta ai fini giuridici e nemmeno ai fini della maturazione delle posizioni economiche.

Ora non resta che aspettare le decisioni della Cassazione che in merito ha già calendarizzato un’udienza per il prossimo mese di aprile. Negli scorsi mesi la Corte di Appello di Firenze si era già espressa a favore del riconoscimento dell’anno 2013 dal punto di vista giuridico, da includere quindi come anno di servizio nell’ambito del servizio prestato ai fini del collocamento del lavoratore nella corretta fascia di anzianità.