Riconoscimento anno 2013: sì al conteggio ai fini della carriera per docenti e Ata, ministero condannato alla rettifica

L’articolo 9 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, aveva escluso l’anno 2013 dalle progressioni economiche e giuridiche del personale scolastico, rendendolo non utile per l’anzianità di servizio. Poi è intervenuta la Corte di Appello di Firenze e successivamente la Corte di Cassazione stabilendo che il 2013 deve essere riconosciuto come anno giuridicamente valido per la progressione economica, sebbene non con una posizione del tutto chiarificatrice.

Le fasce stipendiali superiori

Recentemente, il Tribunale di Arezzo ha rafforzato questo orientamento, dichiarando il diritto dei lavoratori al riconoscimento giuridico dell’anno 2013 ai fini della progressione stipendiale. Ha condannato il Ministero a rettificare l’inquadramento, includendo il 2013 nel calcolo dell’anzianità di servizio per il passaggio alle fasce stipendiali superiori e al pagamento delle differenze retributive e degli emolumenti accessori, compresi TFR e RPD.

Si tratta di una sentenza la cui importanza emergerà nei prossimi mesi, dal momento che contribuisce a consolidare un orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell’anno 2013 per il personale scolastico.

Il blocco delle progressioni economiche

Le progressioni economiche nel contesto del personale scolastico sono gli avanzamenti di stipendio legati all’ anzianità di servizio, ovvero al numero di anni lavorativi svolti. Ogni dipendente, al raggiungimento di determinate fasce di anzianità, passa a una fascia stipendiale superiore, che prevede un incremento retributivo.

L’anno 2013, a causa del blocco delle progressioni economiche introdotto dall’art. 9 del DL 78/2010, non è stato considerato né ai fini economici (per aumento di stipendio) né giuridici (per il calcolo dell’anzianità utile a raggiungere la fascia successiva). Questo ha penalizzato i lavoratori, ritardando gli scatti stipendiali.

Recenti sentenze, però, stanno stabilendo che l’anno 2013 deve essere considerato giuridicamente valido, permettendo di includerlo nel calcolo dell’anzianità e recuperare così gli scatti stipendiali persi.

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla scuola. Seguici su Google News cliccando su “segui”.