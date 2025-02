Percorsi abilitanti docenti: università subissate di domande da parte dei docenti, ma non sanno cosa rispondere

Ancora nessuna novità per quel che riguarda l’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti. Le università sono in attesa del decreto da parte del ministero che per il momento non sembra ancora vicino a vedere la luce. Ricordiamo che il secondo ciclo ordinario dei Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, farebbe riferimento all’anno accademico 2024/25, e coinvolge soprattutto ma non solo i docenti che hanno superato il Pnrr1 e ambiscono a ottenere il contratto a tempo indeterminato mediante il conseguimento dei cfu utili all’abilitazione.

Le università continuano a essere subissate di domande da parte dei docenti interessati, ma al momento non sono ancora in grado di fornire risposte, non avendole ottenute ancora loro stesse. saranno attivati a breve? Le Università non riescono a fornire questa info alle richieste, nei prossimi giorni si dovrebbero avere delle risposte.

Preoccupa il fatto che ormai d quasi un anno da parte del ministero non giungano notizie ufficiali, considerato che l’ultimo aggiornamento risale addirittura al 14 maggio 2024, data in cui fu rilasciata la nota del MUR in cui sono state distinte le tipologie di percorsi per l’anno accademico 2023/24 e 2024/25.

In tutto ciò è iniziato già il concorso scuola Pnrr2, che dovrebbe terminare entro giugno in modo da consentire l’immissione in ruolo dei docenti per il prossimo anno scolastico, e che a loro volta avrebbero bisogno di partecipare a un terzo ciclo che ora come ora sembra particolarmente ipotetico.