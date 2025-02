Secondo ciclo percorsi abilitanti: avvio rinviato al prossimo autunno, per i sindacati è una possibilità concreta

Anche il mese di febbraio volge al termine ma per quel che concerne l’avvio dei percorsi abilitanti non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Il secondo ciclo doveva partire con l’inizio dell’anno, e invece nonostante l’esperienza accumulata un anno fa, si fa fatica ad avviare i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU fondamentale per ottenere l’abilitazione alla professione. Fondamentali sia per chi ha vinto il concorso scuola e deve trasformare il proprio contratto da determinato a indeterminato che per tutti gli altri in attesa di ottenere i crediti necessari all’abilitazione.

Rinvio in autunno?

Preoccupa e da un certo punto di vista sorprende il silenzio dei ministeri. Al punto che i sindacati iniziano a prendere in considerazione l’ipotesi che il ministero possa rimandare il tutto in concomitanza con l’avvio del prossimo anno scolastico. Lo sostiene Orizzonte Scuola citando fonti sindacali. Una notizia che sarebbe sorprendente ma che visto lo sviluppo delle cose non meraviglierebbe più di tanto.

L’unica certezza è che nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali, da parte del ministero i lavori in corso proseguono, ma della pubblicazione dei decreti nemmeno l’ombra.

Da parte loro le università sono pronte ma non possono procedere se non scatta dal ministero il decreto di approvazione delle nuove classi di concorso attivate.

Lavoro in corso

Fondamentali per l’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti i docenti tutor coordinatori. Per loro è arrivato il decreto di conferma con esonero /semiesonero. In altri casi, sono stati attivati nuovi bandi per la presentazione della domanda.

Nel frattempo, a conferma che dietro le quinte MIM e MUR stanno lavorando, sono stati inviati agli USR degli avvisi contenenti una richiesta di rapida ricognizione del numero di docenti vincitori del concorso PNRR1 di classi di concorso non attivate in tutte le regioni.

La prospettiva id un rinvio all’autunno è concreta, ma al tempo stesso si può essere ottimisti essendoci ancora i tempi tecnici per l’avvio in primavera, anche se alla fine. Ci si potrà iscrivere alle GPS con riserva ma solo per l’elenco aggiuntivo di prima fascia. Una possibilità limitata ai candidati che stanno conseguendo il titolo di abilitazione e/o specializzazione. La validità è strettamente collegata al possesso del titolo entro il 30 giugno.