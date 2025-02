Stipendio docenti febbraio 2025: è la settimana dei supplenti brevi, annuali e di ruolo

Domani è il giorno indicato da Noipa per l’emissione speciale dello stipendio per i titolari di supplenze brevi. La data infatti messa in calendario all’inizio del mese è martedì 18 febbraio 2025. Sarà l’occasione per visualizzare le rate con stato “autorizzato pagamento” entro le ore 14:00, sempre di domani. Diverso invece il discorso relativo all’accredito, dal momento che bisognerà aspettare dieci giorni, per la precisione venerdì 28 febbraio 2025. E’ questa la finestra temporale che solitamente bisogna aspettare tra l’emissione e la disponibilità sul conto corrente.

La piattaforma Noipa

In ogni caso, già a partire dalle prime ore di domani mattina, sarà possibile verificare l’emissione speciale su NoiPA da parte dei supplenti brevi. Gli aventi diritto possono accedere alla piattaforma NoiPA con SPID, CIE o CNS pe verificare lo stato dell’emissione speciale.

La procedura prevede l’accesso all’area riservata di NoiPA. Successivamente è necessario selezionare l’area “Servizi” per poi andare nell’area “Servizi stipendiali”. A quel punto si può procedere con la “Consultazione pagamenti”. La piattaforma dà la possibilità di consultare l’anno 2025 e cercare la dicitura “Emissione speciale supplenti brevi”. In questa sezione, si può verificare il mese di competenza e di emissione.

Per essere sicuri che il pagamento sia programmato, è necessario che lo stato della pratica passi da “Elaborato” a “Autorizzato pagamento”. Questo significa che il pagamento sta per arrivare.

Il conguaglio fiscale

Questo mese il pagamento per i docenti di ruolo e con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025 avverrà in anticipo, non come ritengono in molti perché febbraio è più corto ma perché la solita data designata del 23 a febbraio coincide con domenica. Per questo l’accredito viene anticipato al 21 febbraio 2025.

Già nei prossimi giorni sarà possibile visionare il cedolino, per il controllo del conguaglio fiscale e del recupero Bonus Natale nei confronti di chi non ne aveva diritto. Ci sarà invece l’indennità di vacanza contrattuale.