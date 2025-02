Concorso scuola 2025: le percentuali di superamento del concorso per infanzia e primaria per ogni regione

A pochi giorni dall’avvio delle prove scritte per il concorso scuola 2025 Pnrr2, Orizzonte Scuola elabora le percentuali di superamento del concorso per regione in base al numero di domande presentate. Il numero complessivo ammonta a 36.772 divise tra posto comune e di sostegno, per Infanzia e Primaria. Sono questi i candidati che si giocheranno i posti che il ministero ha messo a bando, e che equivalgono a un totale di 8.355.

I dati adesso in possesso, consentono incrociando il numero di candidati per ciascuna classe di concorso con i posti messi a bando in ciascuna Regione, di fare una proiezione sulle percentuale di possibilità, media, che ciascun candidato ha di superare il concorso. Si tratta naturalmente di una stima numerica che poi deve tener conto della preparazione dei singoli candidati, delle prove stesse e della presenza o meno di candidati particolarmente preparati in quella data regione, dal momento che la nuova normativa prevede che proprio il punteggio più alto influisca a cascata su tutti gli altri.

Si tratta della nuova normativa introdotta con la legge n. 106/2024, in base alla quale i criteri di ammissione alla prova orale sono stati cambiati.

Adesso per accedere all’orale, oltre a raggiungere il requisito minimo di 70/100 nella prova scritta, bisogna rientrare in un numero di ammessi pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto nella regione. A questi vanno aggiunti i candidati ex aequo capaci di ottenere lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. Ecco le percentuali stimate da Orizzonte Scuola: