Concorso scuola 2025: le regioni in cui può bastare il punteggio minimo per accedere all’orale

Secondo Orizzonte Scuola, in vista del prossimo concorso scuola 2025, il Pnrr2, in alcune regioni potrebbe essere più semplice ottenere la vittoria della procedura in virtù del numero degli iscritti. In particolare, secondo i recenti dati emersi, per sostegno infanzia e primaria, ci sono molti posti disponibili a fronte di pochi candidati in Lombardia, Piemonte, Liguria.

Percorso semplificato

Questo potrebbe lasciar presagire un superamento del concorso più facile considerato che in base alla normativa, se non si raggiunge il triplo dei candidati rispetto ai posti a concorso, basta ottenere il punteggio minimo di 70/100 per accedere alla prova orale, come accadeva fino al concorso Pnrr1.

Questo non significa che sarà una passeggiata, ma sicuramente alla luce della nuova normativa, questo potrebbe rappresentare un vantaggio per chi si è iscritto in queste regioni.

In tutto secondo i dati comunicati dal ministero, sono state presentate 36.000 domande. Un dato interessante che emerge è che molti candidati parteciperanno solo per infanzia e primaria posto comune e non per sostegno. Il motivo potrebbe essere che non sono in possesso del titolo o perché nella regione scelta non tutte le procedure sono state bandite.

Il requisito di accesso per sostegno

Per partecipare al concorso infanzia e primaria bisogna essere in possesso, per posto comune, o di laurea in Scienze della formazione primaria, o di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 alle condizioni indicate dal bando.

Questo ha allargato la platea dei beneficiari, considerato che si tratta di un titolo con natura abilitante permanente. Chi partecipa per i posti di sostegno deve invece essere in possesso di specializzazione specifica per le attività didattiche del relativo grado. Unica strada, il “TFA sostegno” a numero chiuso.