Algoritmo gps 2025: ci saranno novità nella procedura con semplificazione del meccanismo

L’algoritmo gps 2025 sarà leggermente diverso a quello dello scorso anno, in virtù di un ordine del giorno approvato lo scorso autunno che non potendo avere più efficacia per le supplenze già avviate, farà invece valere i suoi effetti tra qualche mese.

Si tratta di un Odg approvato dalla Camera dei Deputati, proposto da Fratelli d’Italia, che obbligherà ministero e tecnici preposti a migliorare mediante soluzioni informatiche il meccanismo dell’algoritmo. Lo scopo è semplificare il suo funzionamento, al fine di ridurre gli errori e le ingiustizie che ormai da quando l’algoritmo è stato istituito, vengono rilevate dai docenti coinvolti dall’assegnazione delle supplenze da GPS tramite informatizzazione delle nomine.

Questo OdG consentirà di semplificare tutta la procedura, in modo da rendere il sistema più trasparente e ridurre gli errori. Non parliamo certo del ritorno alle convocazioni in presenza auspicate da qualcuno, ma certamente porterà a uno snellimento della procedura.

L’obiettivo è arrivare a un sistema più efficiente, secondo il comunicato stampa del deputato Gimmi Cangiano, che possa consentire continuità didattica agli studenti in modo da valorizzare “la dignità della professione docente e del percorso di esperienze pregresse e di formazione che ogni Docente porta con sé”.

Un provvedimento che ha visto anche il voto contrario del Movimento 5 Stelle: “Fa specie che a votare contro siano stati proprio gli esponenti del Movimento 5S, che in queste ultime settimane hanno riempito pagine social e testate giornalistiche denunciando ritardi e malfunzionamenti del sistema”.