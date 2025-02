Punteggi aggiuntivi Gps 2025: riservati ai docenti che aderiranno al nuovo piano del ministero finalizzato a rilanciare le scuole delle zone di montagna

Punteggio aggiuntivo in Gps e agevolazioni fisali per i docenti che vorranno aderire al nuovo progetto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara finalizzato alla salvaguardia e alla tutela delle scuole di montagna in difficoltà. Un programma dettagliato che è stato inserito, ed è una novità assoluta, nell’ambito della riforma scolastica. L’obiettivo è dare prospettive future alle scuole in aree montane, la cui sopravvivenza è tutt’altro che scontata.

Per supportare il progetto, il ministero ha pensato a un programma di defiscalizzazione degli affitti e un punteggio aggiuntivo per i docenti che decidono di insegnare in queste zone. Per chi sceglierà queste scuole i montagna, sono previste agevolazioni come la detrazione dell’affitto, o una parte di esso, nella dichiarazione dei redditi, ottenendo un credito aggiuntivo.

In questo modo il ministero punta a reintegrare il personale docente in aree svantaggiate, con il fine ultimo di assicurare la giusta istruzione anche ai ragazzi che nascono in zone svantaggiate.

I punteggi aggiuntivi

Le agevolazioni sono a trecentosessanta gradi, e vanno dai crediti d’imposta per gli affitti e l’acquisto della prima casa ai punteggi aggiuntivi in graduatoria provinciale per le supplenze. Non è ancora però definita l’entità del punteggio, che verrà comunicata successivamente. Quali sono le cosiddette “scuole di montagna”? Sono quegli istituti con almeno una sede ubicata nei comuni inclusi in un apposito elenco, che sarà redatto dopo l’approvazione del disegno di legge.

Ulteriori agevolazioni fiscali, con crediti d’imposta più ingenti, verranno assegnate ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti che ospitano minoranze linguistiche storiche.