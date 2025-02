Nuovo concorso Ata: bando per funzionari settore amministrativo-gestionale con impiego nell’Ufficio Compensi, domande entro il 17 febbraio

Nuovo concorso pubblico indetto dall’Accademia di Belle Arti di Bologna (situata in Emilia-Romagna) per assumere funzionari amministrativi-gestionali nel settore dell’Ufficio Compensi. Il concorso indetto dall’Accademia di Belle Arti di Bologna è rivolto a laureati e mira all’assunzione di funzionari amministrativi-gestionali nell’Ufficio Compensi con contratto a tempo indeterminato. Possono partecipare coloro che possiedono una laurea di primo livello o una laurea del vecchio ordinamento in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Statistiche, Matematica o Scienze Politiche, oltre ai requisiti generali previsti per i concorsi pubblici.

Le domande

Le domande devono essere presentate entro il 17 febbraio 2025 esclusivamente online, attraverso il portale indicato nel bando, autenticandosi con SPID. La selezione prevede una valutazione dei titoli e due prove d’esame, una scritta e una orale. In caso di un alto numero di candidature, potrebbe essere prevista una prova preselettiva.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il bando ufficiale, disponibile in formato PDF e pubblicato anche sulla piattaforma inPA.

Tipologia di contratto e requisiti

Il concorso è rivolto a laureati e prevede la creazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato .

È necessario possedere una Laurea di I livello o una laurea vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline: Economia e Commercio Giurisprudenza Scienze Statistiche Matematica Scienze Politiche

in una delle seguenti discipline: I candidati devono anche soddisfare i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici.

Scadenza per candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 17 febbraio 2025 .

La procedura di candidatura avviene online tramite il portale ufficiale indicato nel bando.

Per accedere è necessario autenticarsi con SPID.

Come si svolge la selezione?

Se il numero di domande è elevato, può essere prevista una prova preselettiva .

. La selezione vera e propria consiste in: Valutazione dei titoli (titoli di studio ed eventuali esperienze) Due prove d’esame : Prova scritta Prova orale



Dove trovare più informazioni

Il bando ufficiale del concorso può essere consultato in formato PDF (349 KB) .

. Il concorso è stato pubblicato anche sul portale inPA, la piattaforma ufficiale per i concorsi pubblici in Italia.

Per partecipare al concorso pubblico per funzionari amministrativi presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Serve una laurea in ambito economico, giuridico o statistico, e la selezione prevede una valutazione dei titoli e due prove d'esame. Le candidature devono essere inviate entro il 17 febbraio 2025 tramite il portale ufficiale, con accesso via SPID.

