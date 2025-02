Interpelli scuola 2025: in questi giorni gli istituti ne stanno pubblicando più di 600 al giorno

Con la riforma del reclutamento e le recenti novità introdotte dal ministero, è necessario restare aggiornati sulle ultime procedure e modifiche utili a entrare nel mondo dell’insegnamento o aumentare le possibilità di ottenere supplenze nel 2025.

600 interpelli al giorno

Monitorare gli interpelli è uno dei metodi più efficaci per accedere alle supplenze. Le scuole pubblicano avvisi per coprire posti vacanti che non sono stati assegnati tramite le graduatorie. Attualmente, in Italia vengono pubblicati oltre 600 interpelli al giorno, quindi restare aggiornati è fondamentale.

Un altro passo importante è verificare se il tuo piano di studi è completo e se hai tutti i requisiti per accedere alla classe di concorso desiderata. In questo senso diventa fondamentale controllare la corrispondenza tra titoli e classi di concorso. Chi riscontra esami mancanti, deve pensare a integrarli può fare la differenza tra ottenere una supplenza o restare in attesa.

Il punteggio in graduatoria

Investire nella formazione è ancora essenziale per migliorare il proprio punteggio in graduatoria. Corsi di aggiornamento su Coding, strumenti informatici, CLIL e master per l’insegnamento dell’italiano L2 sono ottimi strumenti per arricchire il proprio curriculum e aumentare le possibilità di ottenere incarichi.

Nonostante l’introduzione dell’interpello e dell’interpello-mad, che hanno ottenuto priorità per l’assegnazione delle supplenze fuori graduatoria, le Messe a Disposizione (MAD) continuano a essere un’opportunità per ottenere supplenze, soprattutto per incarichi brevi. Ci sono alcune restrizioni, ma le scuole le utilizzano ancora per coprire assenze inferiori a 10 giorni o per posti non assegnati tramite interpelli.

Percorsi abilitanti da 60 cfu

Infine, prepararsi per i percorsi abilitanti da 60 CFU o per il TFA sostegno è una mossa strategica. Chi è già in possesso di una laurea magistrale, dovrebbe verificare il proprio accesso alla classe di concorso e considerare questi percorsi, in modo da ottenere una qualifica ufficiale e maggiori possibilità di stabilizzarsi nel mondo della scuola.

