Stipendio docenti febbraio 2025: importi più bassi anche di 500 euro, nei prossimi mesi arretrati taglio cuneo fiscale

Ci sono differenze sostanziali tra gli importi degli stipendi di febbraio riscontrati dai docenti in queste ore in cui Noipa li ha resi noti nell’area riservata di ciascun dipendente della scuola. A incidere in maniera sostanziale la presenza tra le voci del cedolino del conguaglio fiscale, che in alcuni casi sta comportando, secondo le segnalazioni dei docenti, stipendi inferiori anche di 500 euro rispetto alle aspettative.

Niente bonus mamma con due figli

Non tutti gli importi sono ancora stati caricati da Noipa, ma le operazioni dovrebbero concludersi nelle prossime ore. Salvo alcune eccezioni, non sembra che conguagli fiscali e previdenziali siano particolarmente pesanti. Il motivo è che il pagamento degli arretrati dei compensi accessori a marzo 2024 ha ampiamente compensato il conguaglio previdenziale.

Nell’importo di febbraio, ma le singole voci potranno essere verificate soltanto una volta che verrà caricato il cedolino, a ridosso dei giorni di pagamento, non c’è il Bonus Mamma destinato alle lavoratrici con due figli. Si tratta di un beneficio esteso con la recente legge di bilancio alle lavoratrici a tempo determinato e autonome.

Il taglio del cuneo fiscale

Ne hanno diritto tutti coloro i quali rientrano nel reddito massimo imponibile contributivo annuo di 40.000 euro. Quando sarà erogato il bonus? Non prima che il Ministero del Lavoro emetta il decreto attuativo. Solo allora sarà attuata la verifica della copertura finanziaria da parte del MEF. L’importo minimo di imponibile contributivo mensile richiesto per il diritto al bonus è pari a 3.076,92 euro.

Non c’è in busta paga nemmeno il pagamento del bonus di 83,33 euro previsto per il taglio del cuneo fiscale. Nei prossimi mesi dunque gli aventi diritto troveranno in busta paga anche i due mesi arretrati.

