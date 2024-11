Cedolino dicembre 2024 insegnanti: tredicesima potrebbe essere pagata in anticipo quest’anno, già visibile su Noipa con il bonus Natale

Già disponibile, anche se siamo ancora nel mese di novembre, lo stipendio di dicembre 2024 per docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2024. L’importo è visibile su Noipa, ma il pagamento avverrà soltanto a fine mese.

La scadenza prevista

L’importo sarà caratterizzato dalla presenza del Bonus Natale per gli aventi diritto che sono riusciti a presentare domanda entro lo scorso 22 novembre.

Chi non è riuscito a rispettare la scadenza può comunque usufruire del bonus facendolo includere nella prossima dichiarazione dei redditi 2025.

Può anche verificarsi che in seguito a verifiche e accertamenti, alcuni dipendenti della scuola percepiscano con la tredicesima mensilità il bonus, risultando poi però non spettante o spettante in misura inferiore. In questo caso dovrà essere rimborsato dal lavoratore non avente diritto in sede di conguaglio fiscale, a febbraio 2025. Se invece il rapporto di lavoro non sarà più in essere, l’importo verrà recuperato in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi 2025.

Il pagamento della tredicesima

Hanno diritto al bonus anche i supplenti brevi e saltuari della scuola. In questo caso i pagamento a dicembre avviene nel caso in cui il contratto di lavoro è stato registrato, con conseguente emissione del cedolino della mensilità di dicembre. Se così non fosse, l’indennità viene riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi nel 2025.

Il bonus non è necessariamente corrispondente all’importo massimo di cento euro, ma è in proporzione ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione.

Meno certezze invece per quel che riguarda il pagamento della tredicesima, che viene calcolata sulla base dei giorni di servizio a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso. Facendo riferimento agli anni passati, il pagamento dovrebbe avvenire intorno al 15 dicembre. Potrebbe arrivare ancora prima quest’anno considerato che il 15 è domenica, e quindi si potrebbe provvedere a un anticipo a venerdì 13.

L’adeguamento degli stipendi

Questo è anche il mese dell’adeguamento dello stipendio per docenti e ATA con supplenza al 31 agosto/30 giugno. Vale per chi ha accettato una supplenza su altra classe di concorso /profilo per l’anno scolastico 2024/15 alle condizioni previste dagli art. 47 e 70 del CCNL.

La rata di dicembre 2024 sarà caratterizzata dagli adeguamenti che il sistema NoiPA ha messo in essere per quel che concerne le modifiche della qualifica e degli assegni corrispondenti e al cambio del regime previdenziale. Scattano così i dovuti conguagli contributivi (denunce e versamenti) in base a eventuali differenze stipendiali.

