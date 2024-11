Prima fascia Gps: l’abilitazione è titolo d’accesso e i punti spettanti vanno da un minimo di 4 con il punteggio da 60 a 65 a un massimo di 12 punti con un punteggio da 96 a 100

Superare le prove del concorso scuola rientrando tra gli idonei non vincitori può comunque portare dei vantaggi che i docenti partecipanti possono sfruttare in futuro. Uno di questi è legato ai punti che spettano nella graduatoria GPS di prima fascia. Sono punti attribuiti a coloro i quali superano il concorso, ma non rientrano tra i vincitori.

La pubblicazione delle graduatorie di merito

Sappiamo che ormai i concorsi scuola non prevedono graduatorie di merito a scorrimento, per cui superare le prove ma non rientrare nei posti messi a bando vuol dire di fatto abbandonare le speranze di poter essere assunti. Fanno eccezione coloro i quali si collocano nelle primissime posizioni delle graduatorie e vengono convocati per rinuncia dei vincitori che rinunciano al posto.

Il problema è che queste graduatorie di merito non vengono nemmeno rese pubbliche, cosa che viene considerate lesiva della trasparenza da parte degli idonei, una battaglia che i sindacati stanno combattendo da tempo per il momento con scarsi risultati.

Il punteggio conseguito nell’abilitazione

Tornando ai vantaggi che ottengono coloro i quali superano le prove pur non vincendo il concorso, ci sono i punti attribuiti dalla normativa. Per accedere alla prima fascia GPS il candidato deve essere abilitato. Questo perché l’abilitazione è titolo d’accesso. I punti che spettano ai partecipanti dipendono dal punteggio conseguito nell’abilitazione. Per questo, possono andare da un minimo di 4 con il punteggio da 60 a 65 a un massimo di 12 punti con un punteggio da 96 a 100.

Diverso il discorso dei punti che spettano nella graduatoria GPS di seconda fascia ai candidati che vincono il concorso, ma non rientrano tra i vincitori. In questo caso è possibile accedere alla graduatoria GPS seconda fascia e per il concorso superato spettano 3 punti.

