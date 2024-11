Concorso scuola PNRR2: resta fuori dal bando chi è in possesso della sola laurea

Continua a cambiare il meccanismo di reclutamento nella scuola secondaria. I concorsi del 2024 appartengono tutti alla fase transitoria e sono tutti organizzati in ambito Pnrr, ma i requisiti cambiano e anche il regolamento di partecipazione. E tutto fa pensare che in vista del prossimo concorso previsto per il 2025, il Pnrr3, le cose potranno cambiare ancora. Sicuramente verranno meno i requisiti inerenti la possibilità di partecipare con laura +24 cfu e molto probabilmente anche con il solo diploma itp.

Il modello in vigore

In virtù del DL 36/2022, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 159/2017, dal 1° gennaio 2025 il modello sarà quello di abilitazione + concorso. Restano invariate le altre modalità ancora valide come l’assunzione dei docenti di sostegno anche dalla prima fascia GPS + elenco aggiuntivo ancora per il 2025/26 in base al dm n. 111 del 6 giugno 2024.

Il prossimo concorso per i posti comuni e per quelli di sostegno rientra tra quelli che fino al 31 dicembre 2024 valgono per la fase transitoria. Con il prossimo concorso si conclude il programma del ministero in accordo con Bruxelles che prevede l’espletamento di due concorsi.

Non cambia rispetto al primo concorso il regolamento in base al quale saranno esclusi gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione della domanda (per il DDG n. 2575/2023 è stato il 9 gennaio 2024) saranno in possesso solo della laurea (vecchio ordinamento, specialistica, magistrale) senza essere in possesso di uno dei requisiti aggiuntivi previsti.

Le novità

Rispetto al concorso PNRR1 subentra la possibilità di conseguire i primi 30 CFU del percorso di abilitazione. Questo grazie ai corsi che sono partiti nella primavera 2024 in virtù del Decreto Ministeriale n. 621 del 22-04-2024

Il decreto ha consentito alle Università di avviare i percorsi in corso di svolgimento. Questo significa che l’accesso dovrà essere rinviato al prossimo concorso, quando sarà valido il requisito di abilitazione + concorso.

Non cambia per quel che concerne la fase ordinaria che scatta dal 1° gennaio 2025 il requisito laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico.

