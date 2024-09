Bonus docenti 2025 quando arriva: piattaforma bloccata, pagamenti rischiano di slittare a ottobre e si va verso il taglio di 75 euro

Non ci sono ancora certezze sulla data prevista per l’accreditamento del bonus docente 2025, probabilmente l’unico con importo pieno visto che è ormai certa la decisione di tagliare la somma in vista della prossima distrazione dei fondi decisa dal Governo.

Piattaforma bloccata

Una notizia peraltro che non è ancora stata confermata ufficialmente ma che dovrebbe trovare conferma nei prossimi giorni. Al momento però le attenzioni principali riguardano il fatto che il pagamento del bonus è ancora bloccato. Una situazione che preoccupa i tanti docenti beneficiari della somma che attendevano il pagamento per la fine della scora settimana e che invece si ritrovano con il dubbio che il bonus possa slittare a questo punto a ottobre,

Date certe in questo senso non ce ne sono, ma il riferimento è sicuramente il pagamento dello scorso anno quando il Bonus era stato accreditato nella giornata del 27 settembre. Ecco perché la scorsa settimana, che terminava sabato con il 28 settembre era ritenuta quella valida per ritenere il pagamento. Anche perché ci sono tanti corsi in scadenza in questi giorni e i docenti aventi diritto speravano di poter utilizzare il bonus.

Data incerta

Al momento l’accesso alla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it non consente di conoscere altro messaggio se non quello delle scorse settimane che recita

“L’iniziativa relativa all’a.s. 2023/2024 è terminata, prossimamente avrà inizio quella relativa all’a.s. 2024/2025.”

Il dubbio riguarda quindi sia la data che l’importo, che potrebbe scendere per il 2024/2025 a 425 euro. Sorprende in questo senso che questa decurtazione di 75 euro, non un dettaglio, non sia stata accompagnata da comunicazioni ufficiali ma sia solo una possibilità, anche se molto concreta.

Decurtazione in vista

La decurtazione dovrebbe dipendere dall’applicazione della normativa che prevede l’impiego della card docenti per la Scuola di Alta formazione. Il budget distratto servirà per pagare la retribuzione dei tutor necessari per percorsi abilitanti. Altro dubbio riguarda la proroga del pagamento della Carta docenti ai docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto, sulla scia di quanto avvenuto lo scorso anno.

