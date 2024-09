Rinuncia Gps 2024: per le sedi non espresse non si possono ottenere supplenze da GaE o GPS per cui si è considerati rinunciatari

Per l’anno scolastico 2024/25, i docenti considerati rinunciatari per le sedi non espresse nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) non potranno ottenere supplenze dalle specifiche graduatorie da cui sono stati considerati rinunciatari. La misura si applica esclusivamente alle supplenze che coprono posti fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Cosa significa essere rinunciatari?

Un docente viene considerato “rinunciatario” quando non accetta una proposta di supplenza per una sede non indicata tra le proprie preferenze. Status che comporta alcune limitazioni per l’assegnazione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Limitazioni per i rinunciatari

Nessuna supplenza da GPS: se un docente è considerato rinunciatario per una classe di concorso specifica inserita in GPS, non potrà ottenere supplenze al 30 giugno o al 31 agosto da quella stessa GPS.

Possibilità di supplenze da GI: i docenti rinunciatari potranno comunque ottenere supplenze al 30 giugno o al 31 agosto dalle Graduatorie di Istituto (GI). Il blocco riguarda solo la GPS per la quale il docente è rinunciatario.

Altre classi di concorso: se un docente è inserito in GPS per più di una classe di concorso, potrà comunque accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto per le altre classi di concorso, a condizione che non sia rinunciatario anche per queste ultime.

Insegnamento spezzoni

Se un docente rinunciatario ha diritto a uno spezzone pari o inferiore a 6 ore settimanali, potrà comunque accettarlo direttamente dalla scuola, anche se riguarda la stessa classe di concorso per cui è rinunciatario.

