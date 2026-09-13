Buoni pasto per docenti e Ata, se non arriva l’ok la trattativa sul rinnovo può bloccarsi di nuovo

Il mese di settembre potrebbe portare novità per quel che riguarda la possibilità dell’introduzione dei buoni pasto nel mondo della scuola. Come sappiamo, dopo il rinnovo della parte economica del contratto scuola, firmata i primi giorni di luglio, c’è ancora da affrontare la parte normativa.

Diritto ancora negato

Se per la parte economica si è puntato a tempistiche strette per assicurare aumenti e pagamento degli arretrati entro l’estate, obiettivo raggiunti, per la parte normativa si è preferito rimandare la discussione a settembre in virtù delle molte questioni sul tavolo sulle quali c’è ancora distanza tra ministero e sindacati.

Una di queste questioni, riguarda proprio l’introduzione dei buoni pasto nella scuola, argomento ritenuto centrale dai sindacati per rinnovare il contratto. Anche su questo tema, la trattativa si è impantanata. In particolare Anief rivendica la necessità di assicurare questo diritto, che costituirebbe un miglioramento indiretto dello stipendio per il personale scolastico, all’ultima categoria della pubblica amministrazione che in Italia ne è ancora priva.

Il problema, come sempre accade in questi ambiti, sta nella copertura economica che sarebbe tutt’altro che semplice da assicurare considerata la vasta platea dei beneficiari cui andrebbe assicurato il diritto. Anche il personale Ata, infatti, dovrebbe rientrare nei buoni pasto scuola secondo i sindacati, svolgendo spesso turni di lavoro che superano l’orario minimo per avere diritto all’integrazione.

La ripresa della trattativa

Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri all’Aran tra sindacati e ministero e la questione dei buoni pasto tornerà centrale. E rischia di far arenare nuovamente la tratta8iva, considerato che i sindacati l’hanno inserita tra i temi decisivi per arrivare a una firma o a uno stallo della contrattazione. Dopo i ripetuti aumenti di stipendio negli ultimi anni, anche se non ingenti, l’introduzione dei buoni pasto costituirebbe un aumento ulteriore indiretto di cui il mondo della scuola avrebbe sicuramente bisogno e da cui trarrebbe beneficio.