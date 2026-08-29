Stipendio docenti settembre 2026 visibile: importi e data di pagamento

Dopo il mese caldo, non solo dal punto di vista meteo, di agosto per docenti e personale Ata caratterizzato da inserimento di aumenti in busta paga e pagamento dell’emissione speciale relativa agli arretrati del rinnovo del contratto scuola 2025-27, da oggi è disponibile online l’importo dello stipendio di settembre.

Area riservata Noipa

Dalle prime ore di questa mattina, la gran parte dei docenti e ATA di ruolo hanno iniziato a poter visualizzare l’importo dello stipendio mese di settembre 2026 nell’area riservata di NoiPA. Non tutti, a dir la verità, come dimostrano le segnalazioni che ci arrivano sui social da parte di dipendenti della scuola che ancora non riescono a visualizzare l’importo. Circostanza normale che non deve preoccupare, capita spesso che i sistemi completino l’allineamento nel corso della giornata.

In ogni caso, secondo le indicazioni, ora come ora l’importo è visibile per i docenti e il personale ATA già di ruolo, pur con qualche eccezione che dovrebbe essere recuperata nelle prossime ore.

Discorso diverso invece per i docenti e ATA neoimmessi in ruolo. Per loro ci sarà da aspettare, circostanza che riguarda anche i docenti precari che in questi giorni stanno ricevendo la supplenza da GaE e GPS e che prenderanno servizio martedì 1° settembre. Quando potranno visualizzare l’importo? Non prima di qualche settimana. Cosa che non dovrebbe impedire comunque un saldo regolare dello stipendio, ma solo nel caso in cui le pratiche vengano espletate subito.

In attesa dei buoni pasto

La situazione specifica riguarda anche i docenti che aspettano il pagamento degli Esami di Stato. Alcuni docenti hanno già ottenuto il saldo ad agosto. Chi invece non è ancora stato pagato, potrebbe recuperare a settembre.

Per vedere l’importo, bisogna collegarsi nell’area riservata di NoiPA. Per vedere invece le voci specifiche, bisognerà aspettare il 17-18 settembre quando il cedolino sarà visibile con i dettagli dei pagamenti. Pagamento regolare invece questo mese mercoledì 23 settembre.

A settembre riprenderà anche la trattativa all’Aran per la parte economica del contratto scuola, che inciderà anche dal punto di vista economico con la trattativa per buoni pasto e riscatto gratuito della laurea.