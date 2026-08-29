A sorpresa pubblicati nuovi primi turni gps anche di sabato: arriveranno anche di domenica?

Come previsto stanno arrivando nuovi bollettini anche di sabato da parte degli uffici scolastici che evidentemente vogliono sfruttare il weekend per mettersi in pari con i colleghi che hanno già iniziato la pubblicazione prima del fine settimana. Un buon segnale di volontà da parte delle segreterie che per vari motivi erano state impossibilitate a pubblicare subito le convocazioni per le supplenze in vista dell’assegnazione degli incarichi per il nuovo anno scolastico che inizio la prossima settimana.

Convocazioni anche di domenica?

Sarà interessante verificare se nuove convocazioni possano arrivare addirittura di domenica, ma non è una circostanza da scartare a priori se si considera che un anno fa questa evenienza si è già verificata in circostanze simili, ovvero ultimi giorni del mese coincidenti con il fine settimana. In ogni caso, gli uffici scolastici avranno anche lunedì 31 agosto per fare l’ultimo sforzo e tentare di pubblicare prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Ma è evidente che è utopistico pensare che tutte le province riescano a pubblicare il primo bollettino di nomina prima della fine del mese. Probabilmente nemmeno il bollettino zero sarà oggetto di questo intento, e sappiamo che in questo caso la scadenza del 31 agosto era indicata come perentoria dal ministero. In ogni caso ci sono ancora tre giorni di tempo, staremo a vedere cosa accadrà.

Prosegue la pubblicazione dei bollettini relativi alle nomine da GaE e GPS per l’anno scolastico 2026/2027, con incarichi al 31 agosto 2027 e al 30 giugno 2027. L’elenco delle province che hanno già reso noti gli esiti delle procedure informatizzate continua ad allungarsi, con nuove pubblicazioni arrivate anche nella giornata del 29 agosto.

I bollettini pubblicati finora

In Abruzzo risultano già disponibili i bollettini per L’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo.

Si aggiunge anche la Calabria, dove l’Ufficio scolastico territoriale di Cosenza ha pubblicato gli esiti relativi alle nomine a tempo determinato.

In Friuli Venezia Giulia, invece, Pordenone è già arrivata al turno 3 per il conferimento degli incarichi al personale docente.

Numerose le pubblicazioni nel Lazio. Frosinone ha reso disponibile il bollettino n. 1 del 27 agosto, mentre nella giornata del 29 agosto si è aggiunta anche Latina con il decreto relativo al primo turno delle nomine a tempo determinato. Sono inoltre disponibili gli esiti per Roma, Rieti e Viterbo, dove è stato pubblicato il bollettino n. 1.

In Lombardia è stato pubblicato il bollettino relativo agli incarichi a tempo determinato per la provincia di Monza e Brianza.

In Molise, Campobasso ha pubblicato il bollettino n. 1 del 28 agosto, relativo alle nomine a tempo determinato su posti curriculari e di sostegno.

Particolarmente numerose le province già coinvolte in Piemonte. Alessandria ha diffuso il bollettino n. 1 del 28 agosto, mentre sono disponibili anche gli esiti per Asti e Biella. A questi si aggiungono il bollettino del 28 agosto di Cuneo, il bollettino n. 1 di Novara e il bollettino n. 3 di Vercelli.

In Sicilia sono stati pubblicati gli esiti per Agrigento e Palermo, con l’individuazione dei destinatari delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e l’assegnazione delle sedi.

Per la Toscana risultano disponibili il bollettino n. 1 di Pisa e gli esiti del primo turno GPS per Siena.

In Umbria, Perugia ha pubblicato il bollettino n. 2 del 28 agosto, proseguendo quindi con le operazioni di conferimento degli incarichi.

Si amplia anche il quadro del Veneto. Oltre a Padova, sono stati pubblicati i bollettini del primo turno anche per Belluno e Rovigo.

L’elenco resta in aggiornamento: nelle prossime ore e nei prossimi giorni altri Uffici scolastici territoriali potranno pubblicare nuovi turni di nomina e ulteriori bollettini relativi alle supplenze da GaE e GPS per l’anno scolastico 2026/2027.