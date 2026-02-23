GPS 2026, errata corrige del Ministero, cambiano i requisiti per la seconda fascia sostegno nel giorno di avvio delle domande

Nel giorno in cui prende il via la procedura di aggiornamento delle Gps 2026 per il prossimo biennio, con l’apertura della piattaforma che consente l’invio delle domande e lo farà fino a metà marzo, il ministero corregge l’articolo 3 dell’OM 27/2026 e la tabella A/8: i tre anni di servizio utili vanno maturati entro il 2024/25. In questo modo viene risolta la discrepanza tra Ordinanza e allegato titoli emersa nei giorni scorsi e segnalata dai sindacati che avevano chiesto a gran voce un intervento del ministero, puntualmente arrivato.

Risolta la discrepanza tra Ordinanza e tabella

Il Ministero ha pubblicato un’errata corrige che interviene sia sull’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 sia sulla tabella di valutazione dei titoli Allegato A/8 relativa alla seconda fascia sostegno delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026/28.

La correzione chiarisce definitivamente il nodo che aveva generato dubbi tra docenti e sindacati: il termine entro cui devono essere maturate le tre annualità di servizio su posto di sostegno.

All’articolo 3, comma 8, lettera b), punto i), dell’Ordinanza, la formulazione originaria risultava incompleta. Il testo corretto ora recita:

“i. del relativo titolo di studio abilitante o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;”

In questo modo viene esplicitata la possibilità di accesso anche con il titolo di accesso alla seconda fascia del relativo grado, oltre che con l’abilitazione.

Tre anni di servizio: ultimo anno utile il 2024/25

La modifica più rilevante riguarda però il termine di maturazione delle tre annualità di insegnamento su sostegno.

Nella versione iniziale dell’Allegato A/8 era stato inserito il riferimento “entro il termine di presentazione della domanda”, formula che avrebbe consentito di includere anche l’anno scolastico 2025/26 tra quelli utili.

Con l’errata corrige, questa espressione viene eliminata e sostituita con la dicitura coerente con l’Ordinanza:

“entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza di inclusione nelle GPS”.

Di conseguenza, l’ultimo anno scolastico utile per maturare le tre annualità è il 2024/25.

Il testo corretto della tabella A/8

Il Ministero ha quindi allineato l’Allegato A/8 all’Ordinanza, correggendo il punto A.1 lettere a), b) e c). In sintesi:

Infanzia e primaria (lettera a) : titolo di abilitazione congiunto a tre annualità su sostegno maturate entro il 2024/25.

: titolo di abilitazione congiunto a tre annualità su sostegno maturate entro il 2024/25. Laureandi in Scienze della Formazione primaria (lettera b) : iscrizione al terzo anno o successivi nell’a.a. 2025/26 con almeno 150 CFU conseguiti entro il termine di presentazione dell’istanza, sempre con tre annualità su sostegno maturate entro il 2024/25.

: iscrizione al terzo anno o successivi nell’a.a. 2025/26 con almeno 150 CFU conseguiti entro il termine di presentazione dell’istanza, sempre con tre annualità su sostegno maturate entro il 2024/25. Secondaria I e II grado (lettera c): abilitazione o titolo di studio per una classe di concorso del relativo grado, con tre annualità su sostegno maturate entro il 2024/25.

La rettifica mette fine all’incertezza interpretativa che aveva alimentato richieste di chiarimento nelle ultime settimane. Ora il quadro normativo risulta uniforme: per l’accesso alla seconda fascia sostegno delle GPS 2026/28, i tre anni di servizio devono essere stati maturati entro l’anno scolastico precedente alla presentazione della domanda.