Ufficiale la proroga della Mini Call veloce, su quali posti dopo che per due anni non ne sono rimasti per ADSS?

Che novità ci sono in vista per il prossimo anno per quel che concerne le modalità di immissione in ruolo dei docenti? Il prossimo settembre è prevista l’assunzione dei vincitori del concorso Pnrr 3. Non tutti, naturalmente, considerato che il ministero ha bandito un numero di posti nettamente superiore alle disponibilità attuali, ragion per cui tutte le assunzioni verranno spalmate nel corso dei prossimi anni. L’obiettivo minimo è raggiungere il target assunzionale concordato con l’Ue in ambito Pnrr, che prevede quota 70mila entro quest’anno.

La proroga della procedura di assunzione da GPS sostegno

Una novità importante degli ultimi giorni è la conferma della Mini Call veloce, procedura straordinaria di assunzione connessa ai posti di sostegno, non l’unica ma una delle più ‘apprezzate’ da docenti e sindacati. La conferma della procedura di assunzione tramite Mini Call veloce è strettamente connessa alla proroga della procedura di assunzione da GPS sostegno, anch’essa procedura straordinaria che si vorrebbe estendere anche ai posti comuni creando il famoso doppio anale di reclutamento che affiancherebbe assunzione dai concorsi ad assunzione dalle gps per titoli e servizi.

La proroga dello scorrimento prima fascia sostegno ha in automatico comportato la proroga anche per la Mini Call veloce. Una procedura grazie alla quale è possibile assumere su posti di sostegno in province diverse da quella di inserimento in graduatoria, ma solo sul sostegno.

La delusione degli ultimi due anni

Se la possibilità di ricorrere alla mini call veloce sostegno è certificata, diverso è prevedere l’ambito di impiego della stessa e i posti che metterà a disposizione. Per capire se verrà applicata e su quali gradi di scuola, bisognerà aspettare la prossima estate in occasione della prossima procedura di immissione in ruolo sostegno. Per capire l’incertezza che la caratterizza, basta pensare che veniamo da due anni in cui non sono rimasti posti per ADSS.