Il ministero sta calcolando il numero di partecipanti al concorso scuola 2025, in arrivo le date delle prove scritte

Da poco meno di una settimana si è conclusa la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al prossimo Concorso scuola Pnrr 3, l’ultimo appartenente agli accordi con l’Europa in ambito Pnrr per il raggiungimento dell’obiettivo di 70mila assunzioni entro il 2026. Sarà il primo concorso che non farà più parte della fase transitoria seguente alla riforma del reclutamento docenti. Questo comporta una serie di novità, tra cui la più importante è certamente il venir meno di alcuni requisiti di partecipazione al concorso, come ad esempio il possesso della laurea + 24 cfu, non più valida.

L’accorpamento delle classi di concorso

Adesso l’attesa è tutta per la comunicazione da parte del ministero della date utili per lo svolgimento delle prove scritte. Il ministero ha anticipato tutta una serie di procedure per questo concorso, a cominciare dalla pubblicazione del bando, in modo da riuscire a mettere in calendario le prove scritte prima di Natale.

Non c’è però ancora l’ufficialità che questo possa avvenire. Prima, il ministero dovrà stabilire la fattibilità delle prove in quel periodo anche in base al numero di partecipanti al concorso. La finestra temporale per la presentazione delle domande di partecipazione si è chiusa da pochi giorni ma i lavori proseguono da parte del Ministero che nel frattempo ha già predisposto il decreto di accorpamento per alcune classi di concorso.

Il calendario delle prove scritte

Questo ha comportato la necessità di assegnare a determinate regioni anche la gestione delle procedure di altre. Una volta completata questa fase, si potrà passare alla comunicazione dei numeri ufficiali dei partecipanti. E’ questo il passaggio fondamentale per poter poi stilare il calendario delle prove scritte.

L’obiettivo del ministero non è cambiato rispetto a quanto detto nel corso dell’informativa ministeriale, per cui le prove scritte dovrebbero dovrebbero iniziare prima di Natale. Ma la certezza la si potrà avere solo nei prossimi giorni.