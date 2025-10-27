Servizio civile nazionale: chi ha diritto alla riserva del 15% al prossimo concorso scuola 2025

Ultimi giorni utili per iscriversi al concorso scuola Pnrr 3. I sindacati, in base ai dati parziali raccolti territorialmente, parlano di scarsa adesione all’ultima procedura organizzata nell’ambito degli accori con Bruxelles che deve portare all’assunzione di 70mila docenti entro il 2026. Vedremo a finestra temporale chiusa se effettivamente questo concorso è stato snobbato dai docenti o se nell’ultima settimana si è registrato un aumento delle iscrizioni.

Il diritto alla riserva

E’ probabile, anche perché molti potenziali candidati avevano ancora bisogno di risolvere alcune questioni incerte, a cominciare dalle questioni inerenti i titoli. Come quelli che danno diritto alla riserva nei concorsi pubblici. Molti candidati stanno facendo ricorso al riconoscimento del servizio civile nazionale svolto nel 2008 ai fini della riserva nei concorsi scuola.

Il servizio civile nazionale, cosa molto contestata, fa parte dei titoli che danno diritto alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Si può usufruire di questa riserva anche per i concorsi scuola.

Valgono i titoli anche ottenuti diversi anni, fa. Si può quindi usufruire del servizio civile nazionale per l’attribuzione della riserva prevista dalla normativa vigente. L’unico vincolo è che deve trattarsi di servizio civile nazionale. Non valgono altre forme successive o diverse non ricomprese nella stessa categoria giuridica.

Il decreto di riferimento

Lo sancisce il Decreto PA 2025

4. All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».

Il Decreto sancisce una riserva del 15% a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale. Da pochi mesi, la stessa validità è attribuita anche a quello nazionale.

Questo comporta in automatico un aumento dei beneficiari che potranno sfruttare il servizio civile nazionale a partire dalla sua istituzione. Resta fissa la quota del 15% cui si potrò fare ricorso se la quota totale di riserve non sarà già sature con le riserve precedenti, più alte.