Riserva posti del 15% anche per il servizio civile nazionale, ma vale solo per la prima fascia in seguito all’ultimo aggiornamento delle graduatorie ATA

La riserva posti del 15% non è più solo prerogativa di chi ha preso parte al servizio civile universale, ma è estesa anche a chi ha svolto il servizio civile nazionale. E’ la normativa in vigore ormai dal 2024, in seguito all’aggiornamento delle graduatorie ATA, che ha cambiato il riconoscimento di un diritto prima limitato.

Non vale per la terza fascia

La modifica che consente il beneficio del diritto della riserva del 15% dei posti non solo a chi ha svolto il servizio civile universale, ma anche a chi ha svolto il servizio civile nazionale, interviene ampliando il beneficio a favore di chi ha preso parte al servizio civile introdotto con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

La prerogativa non riguarda però tutte le graduatorie Ata, dal momento che è inerente unicamente quelle di prima fascia. Per questa graduatoria, la quota di riserva viene riconosciuta. Non vale lo stesso per la terza fascia ATA, per la quale la normativa non ha ancora introdotto riserve di posti.

Il decreto

In base al DM 89/2024, “l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68, e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni”.

Questo significa che chi è inserito in prima fascia ATA ha diritto alla riserva del 15% dei posti vale per servizio civile universale e nazionale, mentre per il momento, in attesa di ulteriori modifiche normative, chi è in terza fascia ATA non beneficia di nessuna riserva di posti.

La riserva per i docenti

Invece per quel che riguarda i docenti, in vista del prossimo aggiornamento delle supplenze previsto per la primavera del 2026, è prevista l’introduzione della validità del servizio civile nazionale, al pari di quello universale.