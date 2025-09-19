Ritardi nei pagamenti dello stipendio docenti di settembre, ancora non pervenuti i cedolini di neo immessi in ruolo e supplenti

Già disponibile per il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato il cedolino di settembre, consultabile accedendo alla propria area riservata di NoiPA. Disponibile sia per i docenti che per il personale Ata. Alcuni dipendenti della scuola troveranno due cedolini, in virtù della presenza del FIS 2024/25.

Ritardi nei pagamenti

Delusione invece per i docenti neo immessi e per i supplenti, che ad oggi ancora non hanno trovato alcun cedolino nella propria area riservata. Molti stanno segnalando non pochi ritardi nel caricamento dei nuovi contratti. Sono in larga parte docenti precari al 30/06. Il problema però riguarda anche altri docenti assunti da gps o immessi in ruolo.

In queste ore si aspettavano di visualizzare il cedolino, ma al momento i contratti acquisiti entro il 10 settembre, non hanno ottenuto alcun pagamento di stipendio.

A preoccupare ulteriormente il fatto che non è stata data alcuna comunicazione da parte del ministero ne per avvisare che ci sarebbero stati ritardi, ne e comunicare eventuali date utili per sbloccare la situazione. Ancora una volta i docenti precari riscontrano disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo.

Le difficoltà dei docenti precari

Si aspettano nelle prossime ore anche prese di posizione dei sindacati, per fare in modo che si risolva la situazione inerente il pagamento dello stipendio per i docenti precari che al momento vedono tutto fermo.

Per tutti gli altri, il cedolino è stato caricato, dopo che la visibilità dell’importo di settembre è scattata già dallo scorso 30 agosto. Verrà accreditato sul conto nelle modalità comunicate alla scuola martedì 23 settembre, nel corso della giornata.

Per molti l’importo di settembre sarà maggiore in virtù del secondo cedolino relativo al FIS 2024/25, a seconda degli incarichi svolti. In alcuni casi potrebbe anche esserci accredito o debito relativo al modello 730.