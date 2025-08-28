Algoritmo 2025, l’elenco dei posti disponibili per il primo bollettino di nomine da integrare e rettificare

Oggi giovedì 28 agosto è iniziata la pubblicazione da parte di alcuni Uffici scolastici dei primi elenchi dei docenti destinatari di conferma sul sostegno, in base alla nuova norma introdotta quest’anno, valida per l’anno scolastico che sta per iniziare, finalizzata a una stabilizzazione implicita di quegli insegnanti meritevoli, secondo le famiglie degli studenti, di proseguire il loro percorso didattico.

In attesa dell’algoritmo 2025

E’ una procedura che precede l’assegnazione ordinaria delle supplenze per l’anno scolastico 2025/26. Dovrebbe concludersi entro il 31 agosto, per cui gli uffici scolastici coinvolti hanno ancora due giorni di tempo per perfezionare le operazioni e fornire tutti gli elenchi dei docenti che nel corso del bollettino zero, simulazione per verificare che abbiano diritto alla nomina, sono risultati idonei alla conferma.

Sono i docenti che hanno dato la loro disponibilità mediante la compilazione dell’apposita sezione a loro riservata inserita per la prima volta quest’anno all’interno della domanda per le max 150 preferenze inviata entro lo scorso luglio. Nel frattempo però sono in corso di pubblicazione anche le disponibilità dei posti per tutte le altre supplenze. Sono i posti che l’algoritmo nelle varie province assegnerà sotto forma di nomine fino al 31 agosto o 30 giugno.

Le disponibilità provvisorie e da integrare

L’algoritmo incrocia la posizione in graduatoria, le scelte fatte con la domanda per le max 150 preferenze e le disponibilità di posti.

La circolare n. 157408 del 9 luglio 2025 sancisce che “ai sensi dell’articolo 12, comma 6, dell’Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”.

L’elenco dei posti utilizzato per il primo bollettino di solito viene pubblicato insieme alle nomine, ma sono già stati resi pubblici alcuni elenchi che potrebbero in ogni caso essere corretti con integrazioni e rettifiche, privi in ogni caso delle disponibilità per le quali sono ancora in corso le immissioni in ruolo.