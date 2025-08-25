Via oggi all’algoritmo Gps 2025, con l’incognita dei titoli Clil e i dubbi sulla fase zero

Oggi 25 agosto è la data dell’avvio delle operazioni, nella gran parte delle province, relative alla fase zero dell’algoritmo Gps che consentirà di individuare i docenti che possono essere nominabili, ottenendo la conferma su sostegno come richiesto dai genitori degli studenti seguiti già l’anno scorso.

Le operazioni preliminari

Ufficialmente le operazioni potevano partire già sabato 23, e non è detto che il weekend, nei limiti della compatibilità con le attività lavorative delle segreterie, sia stato sfruttato per le operazioni preliminari di una procedura al primo anno, e per questo foriera di incertezze da parte dei soggetti coinvolti.

Come succede ogni anno per l’algoritmo riservato all’assegnazione delle supplenze, anche la fase zero non ha una data univoca di avvio per tutte le province: dipende da una serie di fattori che possono determinare ore o giorni di ritardo di una rispetto alle altre. L’elemento che influisce in maniera più significativa sulle tempistiche di avvio delle procedure da parte di una provincia è naturalmente il numero di docenti presenti nella stessa.

Le province numerose

Le province più numerose come Roma, Napoli, Milano, storicamente hanno una maggiore difficoltà nella gestione legata all’alto numero di iscritti da gestire, e per questo sono spesso tra le ultime a partire e a dare risultati. Ma sono solo delle indicazioni, poi la riprova dei fatti confermerà o smentirà questa circostanza.

Il ritiro delle domande

Altro elemento che inevitabilmente incide sulla possibilità di avviare o meno le operazioni è la data indicata dagli Uffici scolastici negli avvisi emanati le scorse settimane utili come termine per il ritiro delle domande di supplenza da parte dei docenti neo immessi in ruolo. Per molti uffici scolastici le scadenze erano fissate alla scorsa settimana, per altri la scadenza è oggi 25 agosto. Prima di questa scadenza, naturalmente, non si può partire.

La questione dei titoli Clil

Altro elemento sopraggiunto nei giorni scorsi che potrebbe influire sulle tempistiche è la questione del depennamento dei titoli CLIL. In base alla recente sentenza del Consiglio di Stato N. 00599 del 18 agosto 2025,è necessario provvedere al depennamento del titolo CLIL dalle graduatorie GPS. Una procedura che comporterà scossoni nelle graduatorie. Il ministero non ha indicato scadenze per provvedere a questa procedura, che potrebbe influenzare non poco le tempistiche.