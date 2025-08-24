I posti disponibili per le supplenze al 30 giugno che verranno assegnati questa settimana con l’avvio dell’algoritmo 2025

Domani prende ufficialmente il via la settimana dell’algoritmo Gps 2025 per le supplenze, che comprende quest’anno diverse tipologie di posti, con una procedura allargata rispetto al passato. Alle supplenze solite assegnate anche negli anni passati (al 31 agosto, al 30 giugno 2026, fino ad avente diritto e brevi) si aggiungono quelle su pe la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia.

La fase zero

Proprio da qui si inizierà da domani (non in contemporanea su tutti gli Usp, ma in base alla disponibilità e alla conclusione delle altre operazioni pregresse, a cominciare dalle assegnazioni provvisorie) per verificare con la simulazione della fase zero quali sono i docenti nominabili che compariranno nel bollettino zero. Bollettino che non sarà pubblicato ma che servirà come procedura interna pe accertare quali docenti confermati dalle famiglie hanno effettivamente diritto alla nomina nel primo turno, unico caso in cui possono scavalcare un collega meglio posizionato che non beneficia di continuità).

Poi si proseguirà con il primo bollettino, che il ministero si augura possa essere pubblicato entro il 31 agosto, riservato anche alle supplenze fino al 30 giugno. Sono gli incarichi attribuiti da organico di fatto e su posti di sostegno in deroga.

I posti disponibili al 30 giugno

Quanti posti disponibili ci sono? Non è facile avere un elenco preciso, ma ci si può fare un’idea di massima e soprattutto capire quali sono le scuole dove sono disponibili consultando le pubblicazioni degli Uffici Scolastici alla categoria Mobilità annuale. Non sono questi i posti che verranno attribuiti a supplenza, ma quelli rimanenti dopo aver sottratto i posti assegnati alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo.

Quella è un’idea di massima di cosa potrà accadere, ma altri posti potrebbero risultare disponibili nei prossimi mesi per altre circostanze come l’aspettativa di un docente comunicata dopo il 1° settembre, un dottorato di ricerca. Ci sono poi gli altri posti di sostegno in deroga che verranno assegnati da GaE e GPS tramite algoritmo fino al 30 giugno 2026. Non si potrà in ogni caso andare oltre la fine dell’anno solare. In quel caso, ulteriori supplenze verranno attribuite con supplenze brevi con termine ultimo giorno delle lezioni.