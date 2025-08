Dal 23 agosto via all’algoritmo, i primi bollettini subito dopo la verifica della fase zero per il sostegno

Con l’inizio della prima settimana di agosto, è ufficialmente scattato il conto alla rovescia verso l’avvio dell’algoritmo delle supplenze gps, uno degli appuntamenti più importanti considerata la mole di docenti precari interessati dalla procedura. A suscitare interesse ulteriore, il fatto che quest’anno farà parte della procedura, anzi la precederà, la fase dedicata alla nuova norma sulla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia.

Le tempistiche previste

Procedura che farà discutere, considerate le premesse. Quali sono le tempistiche che è lecito attendersi, considerato che non esistono date certe fissate (al contrario ad esempio delle finestre temporali per scorrimento prima fascia gps per il ruolo e mini call veloce che hanno una data di inizio e di fine)?

Qualche ipotesi è possibile farle, tenendo sempre presente che la situazione non è mai completamente omogenea e uniforme a livello nazionale e che ogni ufficio scolastico procede autonomamente, anche in relazione alla mole di nomine che deve effettuare.

In ogni caso il programma del ministero, cui gli uffici scolastici si dovranno uniformare, prevede che i primi bollettini per le supplenze verranno pubblicati tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre.

Le procedure preliminari

Questa forbice temporale dipende appunto dalle tempistiche che riusciranno a rispettare o meno gli ambiti territoriali. Le province più snelle potrebbero già pubblicare a fine agosto.

L’unica certezza è che prima di partire con l’algoritmo si dovrà attendere la fine della mini call veloce il 19 agosto ore 9.00 la chiusura delle assegnazioni provvisorie prevista per il 22 agosto.

A quel punto si dovrà procedere con la novità di quest’anno la fase zero con l’emissione dell’omonimo bollettino. In realtà parlare di emissione non è del tutto corretto perché sarà una procedura interna non pubblicata ufficialmente utile solo a capire quali sono i docenti destinatari di conferma nominabili che hanno diritto alla continuità,

La novità della fase zero

Questa procedura dovrà terminare al massimo entro il 31 agosto, ma anche prima in modo che sempre entro fine mese si parta con il primo giro effettivo di algoritmo. L’anno scorso furono molti gli uffici scolastici a rispettare questa scadenza, ma non c’era la fase zero che quest’anno potrebbe scombinare i piani. Poi si procederà con i vari turni di nomina, che sconfineranno come sempre anche ad anno scolastico inoltrato.